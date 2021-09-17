Fatih Erbakan ittifaka 'yeşil ışık' yaktı! 'Kırmızı çizgilerimiz var'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri ziyaretini sürdürüyor. Kentte basın mensupları ile de bir araya gelen Erbakan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yeniden Refah Partisi, bir ittifak içinde yer alacak mı?" sorusunu da cevaplayan Erbakan, "İttifakların içerisinde yer almayacağız diye bir düşüncemiz yok. Kırmızı çizgilerimiz var, bu çizgiler aşılmadığı sürece ittifaklarda yer alabiliriz." dedi.

'İktidar oluşması durumunda prensiplerimiz var'

"Kendi gönlümüzde yatan, kendi gücümüzle seçime girmek. En önemli birinci seçenek bu. Ancak hiçbir zamanda ‘hiç kimse ile bir ittifakta bulunmayız’ diyen bir düşüncemiz de yok, demeyiz." ifadelerini kullanan Erbakan, şöyle devam etti:

"Seçime yakın zaman gelişecek olaylar, belki yeni ittifaklar, yeni şartlara göre değerlendirilmesi mümkün. İttifaklar oluşması durumunda ise prensiplerimiz ve kırmızı çizgilerimiz var. Özellikle dış politikada içerisinde paylaşım adaleti konusunda düşüncelerimiz var. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı adayı çıkaracaksa bunun Genel Başkanı olması son derece doğal. Böyle bir durum hasıl olursa bu şekilde hareket edilir."