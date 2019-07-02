Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 2024 seçimlerinde İstanbul’u CHP’den alacaklarını söyledi.02 Temmuz 2019 Salı 13:26
Yeniden Refah Partisi, sosyal medya üzerinden, “İstanbul'u CHP'den alacağız” notuyla bir video paylaştı.
İstanbul’u alacağız
Videoda Yeniden Refah Partisi'nin Lideri Fatih Erbakan'ın, şu sözlerine yer verildi:
“Nasıl ki 1994'te SHP'den Refah Partisi olarak İstanbul'u aldıysak, tarih tekerrür edecek, 30 sene sonra 2024 yerel seçiminde bu sefer CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız inşallah.”
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