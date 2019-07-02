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Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 2024 seçimlerinde İstanbul’u CHP’den alacaklarını söyledi.

02 Temmuz 2019 Salı 13:26

Yeniden Refah Partisi, sosyal medya üzerinden, “İstanbul'u CHP'den alacağız” notuyla bir video paylaştı.

İstanbul’u alacağız

Videoda Yeniden Refah Partisi'nin Lideri Fatih Erbakan'ın, şu sözlerine yer verildi:

Nasıl ki 1994'te SHP'den Refah Partisi olarak İstanbul'u aldıysak, tarih tekerrür edecek, 30 sene sonra 2024 yerel seçiminde bu sefer CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız inşallah.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:26
  1. İstanbul
  2. Yeniden Refah Partisi
  3. Fatih Erbakan
  4. CHP

YORUM YAZ

  • Furkan KeskinFurkan Keskin31 dk önce
    Yalnız RP 1994 seçimlerinde SHP'den %24 oranla İstanbul'u almıştı. CHP %54 mü aldı sahi :)))
  • Abdullah MuratAbdullah Murat46 dk önce
    İstanbul genelevleriyle barlarıyla eşcinsel dernekleriyle Anana bacına küfredilen yer istemezsin Allaha iftira edilen ve Allahın ebedi cehenneme sebep kıldığı işleri yapan yerlerive Allahın nurunu dilleriyle söndürmeye çalışanların icraatleri olan misyonerlerin yerleri kilise havralarıyla Allah için değil içindeki nankör eşcinsel sevici dağdaki pkkyı destekleyici iktidara gelmek için bunlarla işbirliği yapan hainler için çalışarak neye ulaşabilirsin. Allahın hükümlerine göre hükmetmeyenler kafirlerdir. İslam dinin ve Allahı temsil eden bir parti olamaz bu kulvar fasittir Belediyeler ise Allahın dininin temellerinden olan evlilik fıtratını bozucu küfrün icraatini gerçekleşticileri olarak büyük bir zulüm işlemektedirler İffetini korumak için nikahlandıklarını iddia edenler küfre ve tek eşliliğe tabiyetlerini imza ile şahitler huzurun büyük bir sevinçle yapmaktadırlar. Aslında onlar gerçek İffetlerini ve namuslarını o masada bırakmaktadırlar. Evlilik din işidir Allahın hükümlerince kuran ile belirlenmiştir Evliliği o çıkarmıştır. ve onun kurallarına göre ancak evli kalınabilir. Allahın hüküm konularında onlara yüzçevirerek beşer ve küfür kanunlarına tabiyet şirke kadar giden bir suçtur. Küfür ise dinden çıkarır. Fiiller dinden çıkarır bunun örneği gene kuranda cinayettirki cezası ebedi cehennemdir. Cinayet küfürle aynıdır. Cennete girmenin bir şartı gene kuranda büyük denilen bu suçlardan uzak durmaktır.
  • Leyla Leyla 46 dk önce
    Hergün yerden mantar çıkar gibi partitüremeyebaşladıerbakanin oğlu da ayrı telden çalmaya başladı.bu yeni kalkmaya çalışanları ve kalkanları hepsini bir araya getirseniz ortaya bir cacık bile olamazlar boşuna uluyolar
  • Mesut SarpMesut Sarp47 dk önce
    Onu Allah bilir sen dünkü cocuk. Böyle konularda büyük lokma kücük söz...
  • Gurbetçi Gurbetçi 48 dk önce
    Bir siz eksiktiniz bütün çakallar birleşti ama bizim camia bolundukce bolunuyo sakın birlesmeyin herkes bir parti kurma derdinde nekadar güzel emparyelist e hizmet ediyorsunuz sizin nezli nizde akparti in ekmeğini yiyip hainlik edenleredaha çok sözüm Allah hepinize akıl fikir ihsan nasip etsin
  • MehmetMehmet56 dk önce
    Sayın Erbakan, partinizdeki bozuk adam sayısını artırın, yoksa asla iktidar olamazsınız.Muhbiri Sadık öyle diyor: "İnsanlar idarecilerinin dini üzerinedir"
  • KomünistKomünist1 sa önce
    İstanbul sağ partiye gitmez artık, ama akpninzelinden iktidarı alır bu herif
  • DerinDerin1 sa önce
    Saadet partisinin merkez binasını aldığın gibi mi. Hayırsız evlat bari soyadını değiş.
  • Alisin senAlisin sen1 sa önce
    Alisin sen.kesin alisin.hic şūphem yok.
  • kalelikaleli1 sa önce
    deme... nasıl alacaksın acaba.nedir bu azgınlığınız nedir bu derdiniz anlaşılır gibi değil.kimse size muhtaç değil.bunu böyle bilin.Allah akıl fikir versin ne diyelim...
  • Vatan Sevdalısı Vatan Sevdalısı 1 sa önce
    Muhterem Erbakan. Ben bırak herşeyi sizin soy isminiz için oy atarım.Biliyor ve inanıyorum ki bu ülkenin kurtuluşu gene sizin elinizle olacaktır. Rabbim tezzz zaman da iktidarınızı görmeyi nasip etsin. Amin
  • Hasan hanHasan han1 sa önce
    Bölünün bölünün, bir sen eksiktin sende gir, müslümanlar kendi içindeönüne gelen parti kurup aday çıkarırsa değil belediye başkanlığı muhtar bile seçemez
  • mikiforovmikiforov1 sa önce
    İnşaAllah size nasip olacak Akp bir parmak bal çaldı milletin ağzına sonrasında çok vahim hatalarını ardı ardına ısrarla sıraladı sosyolojik ahlaki ve ailevi yapıyı tarumar ettiler o kadar uyarmamıza rağmen, tabanını oluşturan müslüman kesime dokunan yanlışlarda direttiler.
  • VatandasVatandas1 sa önce
    Haydi insallah yanindayiz fatih baskan.bunlardan hayir yok.bide seni deneyelim
  • KaanKaan1 sa önce
    İnşallah. Oyum Refah"a

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