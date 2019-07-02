Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 2024 seçimlerinde İstanbul’u CHP’den alacaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi, sosyal medya üzerinden, “İstanbul'u CHP'den alacağız” notuyla bir video paylaştı. İstanbul’u alacağız Videoda Yeniden Refah Partisi'nin Lideri Fatih Erbakan'ın, şu sözlerine yer verildi: “Nasıl ki 1994'te SHP'den Refah Partisi olarak İstanbul'u aldıysak, tarih tekerrür edecek, 30 sene sonra 2024 yerel seçiminde bu sefer CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız inşallah.”

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