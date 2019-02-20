Fatih Erbakan ilk seçim vaadini açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, Nisan ayında kongre yapacaklarını belirterek seçim vaatlerini sıraladı.

Seçimlerde başa gelirlerse birçok yenilik yapacaklarını duyuran Erbakan, "Bizim iktidarımızın ilk senesinde işçi memur ve emekliye yüzde 50 oranında zam yapılacak. Daha sonraki yıllarda gerçek enflasyon rakamının üzerinde zam olacak. Halkın temel ihtiyacı olan doğalgaz elektrik ve su, belli bri asgari orana kadar ücretsiz olacak" dedi.

Erbakan'ın açıklamaları şöyle:

"Denk bütçeyi getireceğiz"

Milli Görüşün temel ilkesi olan denk bütçeyi yeniden getireceğiz. Denk bütçe demek, kalkınmak demek. Bu yüzden denk bütçeyi getirmezseniz bunu halkın üzerine yıkmak durumunda kalırsınız. Denk bütçenin gerçekleştirilmesiyle borcu borçla kapatmamış olacağız.

"Kaynak paketini ortaya çıkaracağız"

Bizler bir senede yüz milyar kaynak paketini ortaya çıkaracağız. Bunu milletimizin önüne koyacağız. İstihdam ve ihracat seferberliği başlatacağız. Elimizi taşın altına koyacağız.