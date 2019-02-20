0553 313 94 23

Fatih Erbakan ilk seçim vaadini açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir programda ilk seçim vaadini açıkladı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 20:02
Fatih Erbakan ilk seçim vaadini açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, Nisan ayında kongre yapacaklarını belirterek seçim vaatlerini sıraladı.

Seçimlerde başa gelirlerse birçok yenilik yapacaklarını duyuran Erbakan, "Bizim iktidarımızın ilk senesinde işçi memur ve emekliye yüzde 50 oranında zam yapılacak. Daha sonraki yıllarda gerçek enflasyon rakamının üzerinde zam olacak. Halkın temel ihtiyacı olan doğalgaz elektrik ve su, belli bri asgari orana kadar ücretsiz olacak" dedi.

Erbakan'ın açıklamaları şöyle:

"Denk bütçeyi getireceğiz"

Milli Görüşün temel ilkesi olan denk bütçeyi yeniden getireceğiz. Denk bütçe demek, kalkınmak demek. Bu yüzden denk bütçeyi getirmezseniz bunu halkın üzerine yıkmak durumunda kalırsınız. Denk bütçenin gerçekleştirilmesiyle borcu borçla kapatmamış olacağız.

"Kaynak paketini ortaya çıkaracağız"

Bizler bir senede yüz milyar kaynak paketini ortaya çıkaracağız. Bunu milletimizin önüne koyacağız. İstihdam ve ihracat seferberliği başlatacağız. Elimizi taşın altına koyacağız.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 20:02
  1. Fatih Erbakan
  2. Yeniden Refah Partisi

YORUM YAZ

  • Nevzat///Nevzat///14 dk önce
    Hitabı, duruşu güzel. Ben soyadı için bile desteklerim. Ümmete bir umut lazım. Tüm dünya muslumanlara bir lider lazım.
  • Kadir_04Kadir_0415 dk önce
    Kendisinden herkes çok şey bekliyor, yeter ki Allah c.c. nin yolunda gitsin.
  • Veyselll!Veyselll!16 dk önce
    Ben çok takdir ediyorum. Konuşması hitabı çok güzel, daha iyi yerlere, doğru yoldan ayrılmadan, gelir.
  • F. KadirF. Kadir17 dk önce
    Ümmete bir soluk bir nefes olursun inşallah..
  • Rahmi T.Rahmi T.17 dk önce
    Maşallah, Allah yolunu açık etsin.
  • HaticeHatice25 dk önce
    Babanin turgut ozalin tayyip beyinyapmasina musaade ettikleri kadarini yaptirtirlar sanada bu kafir haclilar icerdeki isbirlikcileri sana ne kadar izin verirlerse sende bu ulke icin ancak o kadarini basarirsin bos hayaller kurmayalim hayatin gercegi bu ,bu yasimiza kadar bunu gorduk bunu yasadik

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Polatlı'daki patlama
  1. Polatlı'daki patlama
  2. GÜNCELLEME - Yabancı uyruklu maskeli..
  3. Roger Federer toprak korta geri dönüyor
  4. Göçmenleri taşıyan araç kanala..
  5. Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş bombası
  6. İYİ Parti'de Maltepe anlaşmazlığı
  7. Fenerbahçe, Zenit maçına hazır
  8. Ukrayna'dan "Rusya Kırım'a nükleer..
  9. Polatlı'daki patlama
  10. Zenit-Fenerbahçe maçına doğru
  11. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
  12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polatlı’daki..
  13. Bakan Çavuşoğlu’ndan taziye ziyareti
  14. Bakan Kurum, Yeşilvadi Millet..
  15. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
  16. Görme engelli judocular milli takım..
  17. Bakan Turhan’dan Konya’ya metro..
  18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Topçu ve Füze..
  19. Şampiyonun belirleneceği maçta saha..
  20. Yerel seçim öncesi İstanbullular..
  21. Dolar için kritik tahmin: 5 TL'nin..
  22. "Üretimin ithal bağımlılığını..
  23. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
  24. CHP İzmir Milletvekili Kılıç'tan..
  25. Fatih Erbakan ilk seçim vaadini açıkladı
  26. Beşiktaş'taki terör saldırısı..
  27. Fas'ta Türk üniversiteleri tanıtılıyor
  28. Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı
  29. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
  30. Bakan Varank: “Askeri ücret desteğini..
Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
İstanbul için son anket açıklandı!
İstanbul için son anket açıklandı!
Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"

Günün Karikatürü

21 Şubat 2019
Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı