Fatih Erbakan: Hükümet taktik yapmış olabilir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ayasofya tartışmalarına ilişkin konuştu.

Gazeteci Adem Özkese'nin Youtube kanalına konuk olan Fatih Erbakan, muhalefetin Ayasofya çıkışına katılmadığını söyledi.

Erbakan, 2 Temmuz'a kadar beklenilmesinde bir sakınca olmadığını belirterek "Yunanistan'a ne oluyor? Yunanlıların Osmanlı ve İstanbul ile bir alakası yok. Bazı kendini bilmezler de 'Müzeden iyi kar ediyorduk' açıklamaları yapıyor. Muhalefetin '2 Temmuz beklenmeden açılsın' çıkışına katılmıyoruz. Dur kardeşim, belki hükümet dış politikaya karşı elini güçlendirmek için bunu yapıyor. Bunu beklemeden hemen saldırıya geçmek doğru değil. 15 gün beklenmesi lazım. Danıştay'ın kararı ile açılırsa ne güzel. 2 Temmuz'dan sonra açılmazsa konuşmak lazım. Belki hükümet dış politikada elini güçlendirmek adına bir taktik ve manevra için danıştay detayını düşündü. Bu da gayet makul. 15 günden bir şey olmaz. Ama Cumhurbaşkanımızın yetkisi var. Danıştay'dan olumsuz yanıt gelse de Cumhurbaşkanı açabilir" dedi.