  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şadi Yazıcı’nın annesi vefat etti
Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 13 Eylül'den önce...
İstanbul'da 2 metroda seferler durdu
Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılması PKK'ya yarar
Siyaset Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılması PKK'ya yarar
Siyaset

Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılması PKK'ya yarar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HDP'nin kapatılmasının terör örgütü PKK'ya yarayacağını söyleyerek, "Gelin dağda silahla mücadele edelim, diyecekler" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 07:51:00 -
Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılması PKK'ya yarar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Erbakan, kendisine yöneltilen, "Parti kapatmalarına nasıl bakıyorsunuz, HDP'nin kapatılması gerekir mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Çok açık ve net HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Biz parti kapatmalardan en çok mağdur olan partiyiz. 5 partimiz kapatılmış. Parti kapatılmasını desteklememiz mümkün değil.

HDP'nin üst yönetici kadrosunun zihniyeti tabii ki bizimle örtüşmüyor. Partileri millet kapatıp, millet açmalı. Birkaç yüz kişinin suçundan dolayı oy veren 6 milyon insanı, teşkilat mensubunu, sempatizanları, üyelerin hepsini zan altında bırakıp, cezalandırıyorsunuz.

Suçu kim işlediyse yasalar çerçevesinde onlarla ilgili işlem yapılmalı. HDP'nin kapatılması bize göre en çok PKK'nın işine yarayacak. 'Gelin dağda silahla mücadele' edelim diyecek."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Once Vatan

Sayin erbakan siz bu soylediginize inaniyormusunuz.ileride adamlat bakanlik talep ediyor.2.si zaten parti araciligiyla daga adam gonderiyorlar. Hic haber okumuyormusunuz.bence dusuncelerinizi ileriyi gorerek yorumlar iseniz daha iyi olur.
  • Yanıtla

Sayın Out

dillipak amucandan mı trainink alıyorsun?
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay