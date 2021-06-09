Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılması PKK'ya yarar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Erbakan, kendisine yöneltilen, "Parti kapatmalarına nasıl bakıyorsunuz, HDP'nin kapatılması gerekir mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Çok açık ve net HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Biz parti kapatmalardan en çok mağdur olan partiyiz. 5 partimiz kapatılmış. Parti kapatılmasını desteklememiz mümkün değil.

HDP'nin üst yönetici kadrosunun zihniyeti tabii ki bizimle örtüşmüyor. Partileri millet kapatıp, millet açmalı. Birkaç yüz kişinin suçundan dolayı oy veren 6 milyon insanı, teşkilat mensubunu, sempatizanları, üyelerin hepsini zan altında bırakıp, cezalandırıyorsunuz.

Suçu kim işlediyse yasalar çerçevesinde onlarla ilgili işlem yapılmalı. HDP'nin kapatılması bize göre en çok PKK'nın işine yarayacak. 'Gelin dağda silahla mücadele' edelim diyecek."