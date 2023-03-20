Fatih Erbakan Halk TV'ye bunu dedirtti!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Cumhur İttifakı'na katılmayacağını açıkladı.

Erbakan, YSK'ya giderek 2023 seçimi için cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunda bulundu.

Başvurusunun ardından gazetecilere konuşan Fatih Erbakan, "14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Yeniden Refah Partimizin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz Yüksek Seçim Kurulumuza başvurumu yaptım. İnşallah ülkemiz için, milletimiz için ve bütün insanlık için bu adımlarımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılmaması en çok da CHP'ye yakın medya kuruluşlarını sevindirdi.

CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV, Erbakan'ın kararını duyurduğu haberinde, "Cumhur'a bir darbe daha" başlığıyla duyurdu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erbakan'ın katılmama kararı verip, CHP'lilere bu başlıkları attırması, sosyal medyada tepki ile karşılandı.