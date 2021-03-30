  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Fatih Erbakan 'Geliyoruz' diyerek açıkladı
Siyaset

Fatih Erbakan 'Geliyoruz' diyerek açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 14:21:00 -
Fatih Erbakan 'Geliyoruz' diyerek açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden büyük Türkiye, yaşanılabilir bir ülke ve adil bir dünya için geliyoruz." dedi.

Erbakan, Malatya'da bir otelde gerçekleştirilen mart ayı İl Başkanları Toplantısı'nda, Mardin, Elazığ ve Malatya'da gerçekleştirdikleri kongrelerde yoğun ilgi gördüklerini belirtti. Türkiye'nin ekonomik olarak kötü durumda olduğunu savunan Erbakan, milletin matematiksel olarak aç kalması, hayatta kalmaması gerekirken hayatta kalmayı başarabildiğini bu nedenle takdiri hak ettiğini ifade etti.

Fatih Erbakan, milletin yaşadığı şartları hak etmediğini dile getirerek "İnşallah Milli Görüş'ün ikinci 40 yılında Yeniden Refah Partisi olarak Erbakan Hoca'mızın gösterdiği hedeflere ulaşma kararlığıyla yola çıkıldı. Kutlu kervan yoluna devam ediyor. Yeniden büyük Türkiye, yaşanılabilir bir ülke ve adil bir dünya için geliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin dış borcunun çok yükseldiğini, ülkenin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve matematik gerçekler karşısında yapılması gerekenin üretmek ve ihraç etmek olduğunu dile getiren Erbakan, "Kaynak ihtiyacımızın borçlanarak değil milli kaynak paketleriyle karşılanması lazım. Bütün bunları sizin de çok iyi bildiğiniz gibi geçmişte yapan Erbakan Hoca'mızın önderliğinde milli görüş anlayışıdır ve inşallah yeni dönemde ikinci 40 yılda bütün bu adımları atacak olan da yine milli görüş olacaktır, Yeniden Refah Partisi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Görüş kadroları olarak yeniden meydanlara inme zamanının geldiğini belirten Erbakan, erken seçim ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li Bakan'dan dikkat çeken açıklama: Bunu yapmazsak bize yazıklar olsun
Dünya

ABD'li Bakan'dan dikkat çeken açıklama: Bunu yapmazsak bize yazıklar olsun

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki insani durumun görüşüldüğü oturumda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,..
ABD, Çin, Rusya... Hepsi Türkiye için sıraya girdi!
Gündem

ABD, Çin, Rusya... Hepsi Türkiye için sıraya girdi!

Bölgede Türkiye'siz adım atamayacaklarını anlayan küresel güçler son dönemde her alanda iş birliği yapmak için girişimlerini artırdı. ..
Kılıçdaroğlu'ndan ilginç sözler : Sonbaharı bekliyorum, hazırlanın!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan ilginç sözler : Sonbaharı bekliyorum, hazırlanın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına “Sonbaharda seçim bekliyorum, hazırlanın” talimatını verdiği öğrenildi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay