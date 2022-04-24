Fatih Erbakan flaş 'Erdoğan' açıklaması!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk TV canlı yayınında Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

Fatih Erbakan, seçimin ikinci tura kalması halinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini şu sözlerle açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkaracaklarını açıklayan Erbakan, "Diyelim ki ikinci turda sayın Kılıçdaroğlu ile Tayip Bey kaldı. Biz ikinci turda kalmadığımıza göre kimseye destek vermeyiz deme imkanımız yok. Öyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun olmasından Tayyip Bey'in olması bizim kitlemiz, tabanımız açısından daha anlaşılır olacaktır." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan ayrıca, başta CHP olmak üzere 6'lı masada yer alan muhalefet partilerine de tepki gösterdi.