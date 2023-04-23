Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabakat maddelerinde nasıl anlaştıklarını anlattı!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan mutabakat maddelerinin nasıl kabul edildiğini anlattı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Habertürk TV canlı yayınında konuştu.
Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmak için Erdoğan'a sundukları mutabakat maddelerinin nasıl kabul edildiğini anlattı.
Fatih Erbakan şu ifadeleri kullandı:
Sayın Erdoğan, bizim kendilerine sunduğumuz mutabakat maddeleri için "Bunlar zaten bizim uzun zamandır yapmak istediğimiz, yeni dönemde yapacağımız şeyler" dedi.