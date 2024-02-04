  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

DEM Parti'den Ankara, İzmir ve İstanbul kararı!

Dünyanın en eski silahı! ABD'li polis bir evin garajında nükleer silah buldu! Dünya gündeminde o gelişme! Gören şaşırıyor

Türkiye'nin ünlü peynir ve yoğurt markası böyle iflas etti! Çok sayıda ülkeye ihracat yapıyordu

Yusuf Ozan Demir'den Ali Koç'a Hitler hatırlatmalı cevap!

Dört füze projesinin tedariki için imzalar atıldı

Milli Muharip Uçak Kaan mı F-35 mı? Dünyanın merak ettiği soru cevap buldu

Gurur veren bir imza daha atıldı! SUNGUR, TAYFUN, TRG-230 ve KARAOK füzelerine seri üretim yolu göründü

Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e büyük kazık!

Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkasya'yı birbirine bağlayacak! Projede sona gelindi

ABD'li senatörden Türkiye'yi ayağa kaldıracak açıklama: F-16'lar için Biden'dan o güvenceleri aldım
Siyaset Fatih Erbakan Cumhur ittifakına destek vermeyeceğini açıkladı Muhsin Yazıcıoğlu’nun Necmettin Erbakan’a olan sözleri yeniden gündem oldu
Siyaset

Fatih Erbakan Cumhur ittifakına destek vermeyeceğini açıkladı Muhsin Yazıcıoğlu’nun Necmettin Erbakan’a olan sözleri yeniden gündem oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-04 08:26:00 -

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'na destek vermeyeceklerini açıklamasının üzerine Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun merhum Necmettin Erbakan’a olan sözleri akıllara geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlerdeki ittifak kararlarını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçime kendi adaylarıyla gireceklerini duyurdu. 31 Mart yerel seçimlerine tek başına gireceklerini belirten Erbakan,"Milletimiz ve teşkilatımız ittifak yapmamızı istemiyor" dedi.

Bu açıklamaların üzerine Muhsin Yazıcıoğlu’nun Erbakan’a, “Müslümanların iktidar olmasını önlediniz sözünü size söyletmeyeceğim” sözleri akıllara geldi.

Fatih Erbakan'dan ittifak duyurusu! AK Parti ile YRP arasında sürpriz görüşme! Pazartesi açıklanacak...
Fatih Erbakan'dan ittifak duyurusu! AK Parti ile YRP arasında sürpriz görüşme! Pazartesi açıklanacak...

Siyaset

Fatih Erbakan'dan ittifak duyurusu! AK Parti ile YRP arasında sürpriz görüşme! Pazartesi açıklanacak...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeniden Refah, AK Parti ile ittifak konusunda kararını verdi! Gözler yarın saat 14.00’e çevrildi! Fatih Erbakan bunu açıklayacak
Yeniden Refah, AK Parti ile ittifak konusunda kararını verdi! Gözler yarın saat 14.00’e çevrildi! Fatih Erbakan bunu açıklayacak

Siyaset

Yeniden Refah, AK Parti ile ittifak konusunda kararını verdi! Gözler yarın saat 14.00’e çevrildi! Fatih Erbakan bunu açıklayacak

Fatih Erbakan, ittifak kararını saat 14:00'te açıklayacaktı! Verecekleri karar dakikalar kala sızdı! Tüm Türkiye şokta
Fatih Erbakan, ittifak kararını saat 14:00'te açıklayacaktı! Verecekleri karar dakikalar kala sızdı! Tüm Türkiye şokta

Siyaset

Fatih Erbakan, ittifak kararını saat 14:00'te açıklayacaktı! Verecekleri karar dakikalar kala sızdı! Tüm Türkiye şokta

Fatih Erbakan ittifak kararlarını resmen açıkladı!
Fatih Erbakan ittifak kararlarını resmen açıkladı!

Siyaset

Fatih Erbakan ittifak kararlarını resmen açıkladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23