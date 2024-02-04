Fatih Erbakan Cumhur ittifakına destek vermeyeceğini açıkladı Muhsin Yazıcıoğlu’nun Necmettin Erbakan’a olan sözleri yeniden gündem oldu
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'na destek vermeyeceklerini açıklamasının üzerine Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun merhum Necmettin Erbakan’a olan sözleri akıllara geldi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlerdeki ittifak kararlarını açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçime kendi adaylarıyla gireceklerini duyurdu. 31 Mart yerel seçimlerine tek başına gireceklerini belirten Erbakan,"Milletimiz ve teşkilatımız ittifak yapmamızı istemiyor" dedi.
Bu açıklamaların üzerine Muhsin Yazıcıoğlu’nun Erbakan’a, “Müslümanların iktidar olmasını önlediniz sözünü size söyletmeyeceğim” sözleri akıllara geldi.
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