Fatih Erbakan; Çiftçi borcuna değil yüzde 71'i bulan faize itiraz ediyor!

Yeni Akit ANKARA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde Anadolu'nun birçok ilinden gelen borçları sebebiyle zor durumdaki çiftçilerle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Çiftçi borcuna değil yüzde 71'i bulan faize itiraz Ettiğini berten Erbakan, beka meselesi olarak gördüğü çiftçilerimizin sorunlarına ilişkin şunları söyledi: “Bugün aramızda bulunan Uşaklı çiftçimiz İbrahim Kaya sadece bir örnektir, aynı durumda olan on binlerce çiftçimizden bir tanesidir. Kendisi ile birlikte eşi de 'kefil olarak' Tarım Kredi Kooperatifi’ne borçludur. Borcu ödeyemedikleri için hem kendisine hem de eşine hapis cezası çıkmış olup, üç küçük çocuklarına kimin bakacağını kara kara düşünmektedirler. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifinde icralık çiftçilere ödeme için bir aylık ek süre verildi. Kooperatif borcu nedeniyle icralık çiftçilerin, yapılandırma kapsamında borçlarının 1. taksidini yani yüzde 30'unu 31 Ekim’e kadar ödemeleri gerekiyordu. Yasalaşan teklifle bu süre bir ay uzatılmış oldu. Ancak buna rağmen çiftçilerimiz yapılandırma şartlarının ağır olması nedeniyle çok ciddi şekilde mağdur oluyorlar. TBMM’de kabul edilen yapılandırma kanununda, borcun aslı ve faizleri ile ilgili hiçbir indirim getirilmediği gibi, masraf ve vekalet ücretlerinin peşinen ödenmesi de şart olarak koşulmuştur. Borcun %30’una tekabül eden ilk taksiti ödeyemediler ve bu nedenle önümüzdeki günlerde kefilleriyle birlikte hapse girme tehlikesi ile karşı karşıyalar. Son 1 yılda 23 kere Ankara’ya gelen ve artık dayanacak gücü kalmayan çiftçilerimiz; “Elimizdeki sermaye, borcumuzun ilk taksidini bile ödeyemiyor. Durumumuza inanmayanlar var, gelsinler görsünler halimizi. Biz traktörümüzü ve aracımızı satsak ilk takside para yetişmiyor.”

Çiftçi faize itiraz ediyor

Çiftçilerin bu borçların altından kalkmasının mümkün olmadığının altını çizen Erbakan, acilen çiftçilerimizi rahatlatacak yeni bir düzenleme yapılması çağrısında bulunarak, "Çiftçilerimiz borca itiraz etmiyor. Tarım Kredi Kooperatifi’nin acımasızca işlettiği yüzde 71'i bulan fahiş faize ve katkı payı adı altında aldığı yüksek meblağlara itirazları var. Bu yüksek faizleri silin, çiftçi borcunu makul bir yapılandırmayla ödesin. 5 tane imtiyazlı holdingin milyarlarca lira tutarında vergilerini bir kalemde silenler, bu holdinglere tam 128 kez vergi muafiyeti çıkaranlar, elin Amerikalısı Cargill şirketine özel vergi muafiyetleri çıkaranlar… Kendi çiftçimizin üç kuruşluk borcunun faizlerini neden silmezler de mallarını icra ile gasp ederler, çiftçimizi alıp hapse atmaya kalkarlar?" şeklinde konuştu.