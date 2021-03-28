Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, “Bu kadar kısa sürede, bu kadar uzun mesafe kat etmemiz Mardin'de şu muazzam coşkulu toplulukla il kongremizi yapmamız davamızın bereketidir. Biz hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin saadet ve selametini hedefleyen anlayışla geliyoruz.” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Mardin’de partisinin 2. Olağan Kongresine katıldı. Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Sacit Günbey , Naim Öztürk, Doğan Bekin, Erkan İlyas Helvacı, çok sayıda MKYK üyesi ve çok sayıda partinin il başkanının hazır bulunduğu kongrede konuşan Erbakan, partilerinin kuruluşundan bu yana kısa sürede çok mesafe katettiklerini ifade etti.

Ayrım gözetmeden herkesin saadet ve selameti için çalışıyoruz

Artuklu Üniversitesi Vali Kılıçlar Salonu'nda yapılan kongrede konuşan Erbakan, “Biz Mardinlileri seviyoruz. Erbakan hocamız Mardinlileri seviyordu. Mardinliler de Erbakan hocamızı seviyordu. Bu kadar kısa sürede, bu kadar uzun mesafe kat etmemiz Mardin'de şu muazzam coşkulu toplulukla il kongremizi yapmamız davamızın bereketidir, Cenabı Allah'ın yardımıdır ve Milli Görüşün bereketidir. Cenabı Allah bizleri bu istikametten bu hak davadan ayırmasın. Milletimize, Mardin'e, ülkemize, İslam alemine, bütün insanlığa faydalı olmayı, hayırlı hizmetler yapmayı, mazlumların, ezilenlerin derdine derman olmayı nasip eylesin inşallah dedi. Herkesin hiçbir ayrım gözetmeksizin saadet ve selametini hedefleyen anlayışla geliyoruz." dedi.

Esnafın borçları en az 1 sene ertelenmeli

Bölgenin en önemli sorunun işsizlik ve geçim sıkıntısı olduğunu söyleyen Erbakan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sağlık alanında Türkiye eskiden beridir iyi bir noktada ve sağlıkta pandemi sürecinde de büyük başarılar gösterildi. Ama hayatta kalanlar bu sefer ekonomi olarak çöktü. 2020 yıllında Türkiye'de 99 bin 588 esnaf dükkanını kapattı. 40 bin 735 şirket kapandı. Milyonlarca insan demektir bu. Böyle bir noktada esnafın kredi taksitlerinin en az 1 yıl ertelenmesi lazım. O kredi borcunun faizinin, hiç değilse yarısının devlet tarafından karşılanması lazım. Esnafa doğrudan nakit desteğinin artırılarak sürdürülmesi lazım. Esnafın su, doğal gaz, elektrik ve SGK borcunun mutlaka faizsiz şekilde en az 1 yıl ertelenmesi lazım. Kısa çalışma ödeneğinin de en az 6 ay daha devam ettirilmesi lazım.”

Çiftçiye de destek istedi

Salgın sürecinde çiftçilerin girdi maliyetlerine yönelik adımların atılması gerektiğini dile getirerek çiftçinin perişan olduğunu kaydeden Erbakan, “Mevcut iktidar, enflasyonla mücadele etmek, sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek istiyorsa yapacağı iş tanzim satış mağazası açmak değil köprü, otoyol, tünel zamlarını geri çekmektir. Elektrik ve doğal gaz zamlarını acilen geri çekmektir. DSİ’nin sulama ücreti zamlarını ve vergi artışlarını acilen geri çekmektir. Temel gıda maddelerinde ve akaryakıtta vergilerin en azından bir yıl süreyle sıfırlanması gerekmektedir. Tarım ve hayvancılık üretimine en güçlü destekler verilmeli.” dedi.

Ekonomideki çözüm: Katma değerli üretim ihracat ekonomisi

Dövizdeki dalgalanmayı da değerlendiren Erbakan, çözümün katma değerli üretim ve ihracat ekonomisi oludğunu belirterek “Vatandaşın geçim derdini, İşsizliği, yoksulluğu ortadan kaldırabilmek için bakan değiştirmek Merkez Bankası başkanı değiştirmekle sonuca ulaşamazsınız. Faizleri artırarak, döviz bozdurarak, borcu borçla kapatarak, manavı marketi kasabı bakkalı azarlayarak, fiyat denetim komitesi kurarak bu sıkıntılı gidişattan kurtulabilmeniz mümkün değil 130 milyar dolar döviz satıldı. Merkez Bankası'nın rezervleri eksiye düştü ancak döviz gene de durmadı. Hala daha koşarak artmaya devam ediyor. Geçen haftadan bu haftaya dolar yüzde 12 değer kazandı. Bunlarla ekonomiyi düzeltemezsiniz, asıl yapılması gereken tarım ve teknoloji ve sanayi alanında üreten Türkiye’yi hayata geçirmek, katma değerli ürün üretmektir.” Şeklinde konuştu.

Tek listeyle gidilen seçimde delegelerin oylarıyla mevcut il başkanı Abdulalim Çiftçi yeniden seçildi.