Fatih Erbakan: Bu alçak katillerin... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Başbağlar Katliamı'nın ölüm yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, Başbağlar Katliamı'nın 26. yıl dönümü nedeniyle bir açıklamada bulundu. Fatih Erbakan, "5 Temmuz 1993'te yüreğimize düşen sızıdır Başbağlar. Alçak katillerin günahsızlara kurduğu bir tuzaktır Başbağlar. Bundan 26 yıl önce Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar Köyü'nde gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.