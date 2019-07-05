Fatih Erbakan: Bu alçak katillerin...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Başbağlar Katliamı'nın ölüm yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.05 Temmuz 2019 Cuma 14:24
Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, Başbağlar Katliamı'nın 26. yıl dönümü nedeniyle bir açıklamada bulundu.
Fatih Erbakan, "5 Temmuz 1993'te yüreğimize düşen sızıdır Başbağlar. Alçak katillerin günahsızlara kurduğu bir tuzaktır Başbağlar. Bundan 26 yıl önce Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar Köyü'nde gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.
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