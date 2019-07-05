0553 313 94 23

Fatih Erbakan: Bu alçak katillerin...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Başbağlar Katliamı'nın ölüm yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:24
Fatih Erbakan: Bu alçak katillerin...

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, Başbağlar Katliamı'nın 26. yıl dönümü nedeniyle bir açıklamada bulundu.

Fatih Erbakan, "5 Temmuz 1993'te yüreğimize düşen sızıdır Başbağlar. Alçak katillerin günahsızlara kurduğu bir tuzaktır Başbağlar. Bundan 26 yıl önce Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar Köyü'nde gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:24
  1. Erzincan
  2. Fatih Erbakan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKU hastalığı ile ilgili farkındalık araştırması yapıldı
    1. PKU hastalığı ile ilgili farkındalık..
    2. Antalya AKEV Üniversitesi öğretim..
    3. TFF’nin Trabzonlu yöneticileri basın..
    4. Akıncı Üssü davası
    5. MKE Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel..
    6. Afganistan’da 5 okul daha Türkiye..
    7. Kemal Kılıçdaroğlu çark etti: Biz eski..
    8. Trabzonspor yönetiminden Çaykara..
    9. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    10. Tarıma dayalı ihtisas bölgesinde sona..
    11. Başakşehir Şehir Hastanesi’nin..
    12. Avrupa Şampiyonu judocu altınla..
    13. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    14. Otostopçuları gasp eden zanlılar..
    15. Karaman’da domuz kuyruğu getiren..
    16. Çanakkale'de 93 düzensiz göçmen..
    17. Osmanlı döneminden kalma tarihi konak..
    18. Nevşehir Belediyespor’da 3 imza
    19. En fazla kaybettiren BES fonları
    20. Acıgöl’de uyuşturucu taciri 1 kişi..
    21. Didim’de Su Ürünleri Organize Sanayi..
    22. En fazla kazandıran BES fonları
    23. Kayserispor’da 7 futbolcu idmanda yoktu
    24. Seyyar piyangocu biletlerini otobüste..
    25. Şehitkamil’de öğrenciler Kur’an-ı..
    26. Ahlat’ta milli eğitim müdürleri..
    27. BES fonu istatistikleri
    28. (Özel) Denizli Garı’nın asırlık..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları..
    30. Kategorilerine göre en fazla..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik