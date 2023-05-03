Fatih Erbakan Bayrampaşa'da konuştu

Sarıyer'de sevgi yürüyüşüne katılan Fatih Erbakan, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'nde partisinin ve AK Parti'nin seçim stantlarını ziyaret etti.

Ardından Bayrampaşa'da vatandaşlarla buluşan Erbakan, Ali Fuat Başgil Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Türkiye Bosna Sancak Derneğini ziyaret eden Erbakan, Bosna denildiğinde merhum Necmettin Erbakan'ın akla geldiğini söyledi.

Fatih Erbakan, 1992-1995 yıllarında yaşanan o katliam ve zulüm döneminde Necmettin Erbakan'ın Refah Partisi Genel Başkanı olarak gerçekten büyük bir çaba ortaya koyduğunu, maddi ve manevi olarak Bosnalıların yanında durduğunu anlattı.

Necmettin Erbakan'ın, nerede ümmetin bir derdi varsa onunla dertlenen bir lider olarak hatırlandığını vurgulayan Fatih Erbakan, şöyle devam etti:

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"Bizler de Yeniden Refah Partisi olarak, aynı ruhla, aynı dava uğrunda, aynı çizgide yürümek üzere yola çıkmış bir partiyiz. Özellikle dış politikada merhum Erbakan Hoca'mızın hayatı boyunca göstermiş olduğu hassasiyetleri aynıyla parti programımıza koyduk. Özellikle D-8'lerin güçlendirilmesi, canlandırılması ve Türkiye'nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkenin işbirliği teşkilatının kurulması yani D-60 hedefine ulaşılması, parti programımızda dış politika bölümünün en önemli konuları."

İstanbul 2. bölgeden milletvekili adayı olduğunu dile getiren Erbakan, destek beklediğini söyledi.

Fatih Erbakan, "İnşallah Erbakan Hoca'mızın misyonunu, Milli Görüş misyonunu Meclis'te güçlü bir şekilde temsil etmek Yeniden Refah Partimizle mümkün olacak. Partimizin Meclis'e taşınması için sizlerin de desteğini bekliyorum." diye konuştu.