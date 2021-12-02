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Ekonomi Fatih Erbakan asgari ücret zam oranını açıkladı: En az....
Ekonomi

Fatih Erbakan asgari ücret zam oranını açıkladı: En az....

Gözlerin asgari ücret zammında olduğu şu günlerde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücrete %38 zam yapılsa bile ancak açlık sınırı oranına denk geleceğini artışın en az %50 oranında yapılması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 14:32:00 - 2021-12-02 14:56:58
Fatih Erbakan asgari ücret zam oranını açıkladı: En az....

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücrete %38 zam yapılsa bile ancak açlık sınırı oranına denk geleceğini artışın en az %50 oranında yapılması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatih Erbakan; ''Asgari ücret 2825 TL ve açlık sınırı yeni zamlarla aylık 3890 TL! Yani siz asgari ücrete %38 zam yapsanız ancak açlık sınırına gelmiş olacak! Bu iktidardan bunu beklemek maalesef pek gerçekçi değildir, Açlık sınırının 3800 TL’yi geçtiği hesaba katıldığında bu iktidarın dahi hiç olmazsa %50 artış yaparak asgari ücreti 4235 TL’ye çıkarması gereklidir. '' dedi.

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Yorumlar

abdullah said

Hükümetin icraatleri hep muhalefetin hayallerinin üstünde oldu fatih efendi. 4500 asgari ücret olsun demek en düşük öğretmen maaşı da 7000 olsun demektir.
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meleknur

REİSİBAŞKAN GEREKENİ YAPACAK!
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