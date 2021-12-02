Fatih Erbakan asgari ücret zam oranını açıkladı: En az....

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücrete %38 zam yapılsa bile ancak açlık sınırı oranına denk geleceğini artışın en az %50 oranında yapılması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatih Erbakan; ''Asgari ücret 2825 TL ve açlık sınırı yeni zamlarla aylık 3890 TL! Yani siz asgari ücrete %38 zam yapsanız ancak açlık sınırına gelmiş olacak! Bu iktidardan bunu beklemek maalesef pek gerçekçi değildir, Açlık sınırının 3800 TL’yi geçtiği hesaba katıldığında bu iktidarın dahi hiç olmazsa %50 artış yaparak asgari ücreti 4235 TL’ye çıkarması gereklidir. '' dedi.