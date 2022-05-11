Fatih Erbakan açıkladı: O partilerle mutabıkız

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, görüşmelerinde ülke gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, görüşmede, ülke gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi. Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak borç ve vergi yerine 'Milli Kaynak Paketleri' ile kaynak üretilmesi gerektiğini belirterek, “Elde edilecek tasarruf ve kaynakla da üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi ve kalkınma modeline geçilmesi lazım. Bütün bu gerçekleri Yeniden Refah Partisi olarak en yüksek sesle ifade ediyoruz. Muhalefet partileriyle, irtibat kurduğumuz münasebette olduğumuz siyasi partilerle de görüşmelerimizi paylaşıyoruz. Onların da büyük ölçüde aynı dertten muzdarip olduğunu ve çözüm noktasında da birçok konuda mutabık olduğumuzu da görüyoruz. Dolayısıyla muhalefet partilerinin bütün gücüyle çalışmalarına devam etmesi ve bir an evvel yanlış uygulamaların ve ekonomi modelinin ortadan kalkması için mevcut iktidarın yapılacak ilk seçimde değişmesi, yerine de kalkınmaya, üretime, istihdama, ihracata yönelik ekonomik modeli uygulayacak, denk bütçeyi yapacak, faiz harcamalarını, israfı ortadan kaldıracak bir modeli uygulamak üzere yeni bir iktidarı Türkiye’nin başına gelmesi gerektiğini ifade ediyoruz” dedi.