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Siyaset Fatih Erbakan açıkladı: Maaşlarına yüzde 50 zam yapacağız
Siyaset

Fatih Erbakan açıkladı: Maaşlarına yüzde 50 zam yapacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İşçi, memur, emekliye Yeniden Refah iktidarının ilk senesinde yüzde 50 maaş zammı yapacağız. Milli görüş sözü veriyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 18:08:00 -
Fatih Erbakan açıkladı: Maaşlarına yüzde 50 zam yapacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında düzenlenen Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Kongrede yaptığı konuşmada 54. hükümetin çalışmalarından söz eden Erbakan, meselelerinin dar gelirlilerin alım gücünün, refah seviyesinin artırılması olduğunu söyledi.

İşçi, memur ve emekliye 54. hükümette yüzde 100, 200 ve 300 maaş zammı yapıldığını, çiftçi ve köylünün bu dönemde ihmal edilmediğini belirten Erbakan, iktidara geldiklerinde vatandaşların refah seviyesini yükseltecek projeleri hayata geçireceklerini aktardı.

Vatandaşları Yeniden Refah Partisine davet eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi olarak vatandaşa verilecek imkanın kaynağını nereden bulacağımızı milli kaynak paketleri kitabımıza ilmi olarak ortaya koyduk. 16 adım atılacak ve bir yılda borçsuz, zamsız, vergisiz, milleti sıkıp suyunu çıkarmadan 100 ila 150 milyar dolar kaynak üretilecek. Bu kaynakla aynen milli görüşün geçmişte yaptığı gibi 81 ile 81 dev projeyle üretime, katma değerli ihracata, istihdama yönelik projelerimizi hayata geçireceğiz. Devlet taşın atına elini koyacak, özel sektörden baba yiğit aramak yerine önce kendisi baba yiğitlik yapacak. Türkiye'nin doğusunu ve batısını ayırt etmeden 81 ile 81 dev projeyle bu aziz millet doğduğu büyüğü topraklarda iş sahibi olsun diye bu kaynaklarımızla borçlanmadan inşallah bu adımları atacağız."

Erbakan, iktidara geldiklerinde işçi, memur ve emeklilerin maaşları üzerinde yapılan kesintiler ile alınan vergileri ortadan kaldıracaklarını ifade ederek, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözeceklerini dile getirdi.

Emeklilik ve sağlık sigortalarının kapsamını genişletileceklerini anlatan Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşçi, memur, emekliye Yeniden Refah iktidarının ilk senesinde yüzde 50 maaş zammı yapacağız. Milli görüş sözü veriyoruz. Ne dediysek bugüne kadar yaptık. 51 senelik tarihimiz bunun apaçık ispatıdır. Elektrik, su ve doğalgaz gibi temel insani ihtiyaçların belli asgari orana kadarı devlet tarafından ödenecek. Akaryakıt üzerinden alınan fahiş vergileri ortadan kaldıracak, benzin, mazot ve oto gaz fiyatlarını yarı yarıya düşüreceğiz. Çiftçi ve köylüye aynen milli görüşün geçmişte yaptığı gibi yeniden sahip çıkacağız. Milli görüş demek önce millet demektir, dış güçler ve önce imtiyazlılar değil."

Kongreye, genel başkan yardımcıları, il başkanları ve partililer katıldı.

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