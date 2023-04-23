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Siyaset Fatih Erbakan 6'lı masanın çirkin yüzünü ortaya döktü!
Siyaset

Fatih Erbakan 6'lı masanın çirkin yüzünü ortaya döktü!

Yeniakit Publisher
2023-04-23 23:46:00 -
Fatih Erbakan 6'lı masanın çirkin yüzünü ortaya döktü!

Sakarya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni yapıldı. Törende Erdoğan'a eşlik eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

2023 seçimine ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Erbakan, "14 Mayıs'ta gerçekten de ülke olarak, millet olarak tarihi bir seçimi birlikte yaşayacağız. Bu seçimde 2 ana eksen oluşmuş durumda. Bunlardan bir tanesi sol, sosyalist, komünist, ateist ne kadar unsur varsa hepsinin bir araya geldiği 7'li masa." dedi ve şu eleştirilerde bulundu:

Hatta sadece bununla kalmamış. Daha da ileri götürmüşler. Her geçen gün bir PKK yöneticisinin, kurucusunun çıkıp yayınladığı videolarla, demeçlerle destek istediği bir 7'li masa karşımızda. Bu da yetmiyor, Fethullah Gülen örgütünün yurt dışına kaçmış olan yöneticileri her geçen gün daha da heyecanlı bir şekilde sayın Kılıçdaroğlu'na ve 7'li masaya oy istiyor. İşte daha birkaç gün evvel Alman basınında geniş yer bulacak şekilde PKK'lı terörist Cemil Bayık açıkça Sayın Kılıçdaroğlu'na ve 7'li masaya destek istiyor. Ve bu 7'li masa çıkmış diyor ki; 'Ayasofya'nın cami yapılması yerinde bir hareket olmadı. Biz iktidar olursak Ayasofya'yı tekrarda müze olarak hizmete açacağız' diyor. İşte böyle bir 7'li masa. 'Biz HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini tamamıyla Millet İttifakı olarak kabul ettik' diyor. Ne var bu maddelerde?

Özerklik var, yerinden yönetim var, eyalet sistemine geçiş var, Türkiye'nin bölünmesi ve parçalanması var. 'HDP'nin tutum belgesini kabul ettik' ne demek? Yine bu tutum belgesinin içerisinde Suriye'nin kuzeyindeki teröre karşı yapılan operasyonların durdurulması var, Suriye'nin kuzeyinin YPG'ye, PYD'ye, teröristlere teslim edilmesi var. 'Böyle bir tutum belgesini kabul ettik' diyen CHP ve 7'li masa var"

Eşcinsel ahlaksızlığa destek eleştirisi!

7'li masanın eşcinsel ahlaksızlığa da destek verdiğini belirten Dr. Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanı adaylarına televizyon programlarında soruyorlar. 'Bu LGBT akımları Türk aile yapısına zarar verir mi sizce?' diyorlar. 'Yo, neden zarar versin. Gayet doğal' diyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından bir tanesi şu anda İstanbul Belediye Başkanı. Soruyorlar; 'Efendim, eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz?' diyorlar. 'Gayet doğal, herkesin kendi tercihi ama toplum hazır değil' diyor. Bunları bu aziz milletin, bu inançlı milletin oyuna ihtiyaç duyduklarında söyleyen, yarın bir gün Allah vermesin iktidar olduğunda neler yapmaz.
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