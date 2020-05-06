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Aktüel

Fatih Çarşamba Pazarında yoğunluk

İstanbul Fatih’te kurulan Çarşamba pazarı, korona virüs öncesindeki zamanları andırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 13:29:47 -
Fatih Çarşamba Pazarında yoğunluk

İstanbul Fatih’te kurulan Çarşamba pazarı, korona virüs öncesindeki zamanları andırdı. Alışveriş yoğunluğunun yaşandığı pazarda sosyal mesafe kuralına da zaman zaman uyulmadı.


İstanbul’un en büyük pazarlarından biri olan Çarşamba pazarında bu hafta da yoğunluk yaşandı. Korona virüs (Covid-19) salgını öncesindeki günleri aratmayan pazara, vatandaşlar akın etti. Tezgahların önünde oluşan kalabalık yüzünden sokakta yürümek de zorlaştı. Bazı pazarcıların ise maske ve eldiven kullanımına dikkat etmediği gözlendi.


Pazarda yaşanan yoğunluğu dile getiren vatandaş, “Genelde diğer ilçelerden buraya gelenler oluyor. Genelde insanlar maskelerini takıyorlar. O noktada duyarlılar. Sosyal mesafe konusuna pazarlarda uyulduğuna katılmıyorum. Ben mümkün olduğu kadar ferdi olarak tedbir alıyorum. Meyve ve sebzelere dokunmuyoruz. Sosyal mesafeyi koruyorum” diye konuştu.

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