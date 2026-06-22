Fatih Camii’nde Kur’an Ziyafeti

EBUBEKİR BİLGİN İSTANBUL

Kıyamete kadar sönmeyecek Allah’ın nuru ve mesajı olan Kur’an-ı Kerim’in hafızlığı kadar güzel okumak da çok mühim bir gelenek. Bu manada Kur’an’ı kraatine uygun okumak anlamına gelen Aşere Takrib geleneği asırlardır devam ediyor... İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü 1. Dönem Aşere Takrib Sınıfı için de görkemli bir icazet merasimi düzenlendi.

YENİ ABDÜSSAMED’LER

Kur’an-ı Kerim kıraat geleneğinin en önemli eğitim basamaklarından biri olan Aşere Takrib icazet programı, yoğun katılım ve manevi bir atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi. Reisu’l Kurra Mustafa Demirkan riyasetinde icra edilen merasim, Kur’an tilavetiyle başladı. Coşkulu programda, hem eğitim sürecini başarıyla tamamlayan talebeler hem de kıraat geleneğinde temayüz etmiş hocalar yer aldı.

İcazet merasimi öncesinde Fatih Camisi’nde “Kur’an Ziyafeti” programı düzenlendi. İstanbul’un en önemli ve görkemli camilerinde görev yapan imam ve müezzinlerin katılımıyla gerçekleştirilen tilavet programı, vatandaşların yoğun ilgisine sahne oldu.

FATİH’TE KUR’AN ZİYAFETİ

Kur’an ziyafeti kapsamında birbirinden farklı makam ve üsluplarla Kur’an-ı Kerim tilavetleri icra edilerek katılımcılara manevi bir atmosfer yaşatıldı. Programda; Recep Yasan, Ayhan Mansız, Muhsin Macit, Mehmet Koçyiğit, Şaban Calayoğlu, İshak Danış, Abdullah Boz, Ali Derman, M. Nurullah Dindar, İhsan Demirci, Ekrem Öztürk, Hasan Kara, Galip Usta, Bünyamin Topçuoğlu, Mehmet Emin Maşalı, Talip Akbal ve Ramazan Pakdil Kur’an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirdi.

Manevi atmosfer

Fatih Camisi’nde gerçekleştirilen program boyunca Kur’an-ı Kerim tilavetleri, dinleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı. Kıraat ilminin inceliklerini yansıtan okumalar, hem katılımcılar hem de izleyiciler tarafından büyük bir huşu ile takip edildi. Yapılan Kur’an tilavetlerin ardından program, Aşere Takrib eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerin icazet merasimi için devam etti.

YOĞUN İLGİ

İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü’nce düzenlenen icazet töreninde, Kur’an kıraat geleneğinin önemli bir halkası olarak değerlendirildi. Programda, Aşere Takrib eğitimini tamamlayan talebelere icazet belgeleri takdim edildi. Törende yapılan konuşmalarda, kıraat ilminin Kur’an’ın doğru ve usulüne uygun şekilde okunmasındaki önemine dikkat çekildi. Ayrıca bu geleneğin gelecek nesillere aktarılmasının dini eğitim açısından taşıdığı değer vurgulandı. Merasim, yapılan dualar ve toplu hatimle sona ererken, katılımcılar programdan büyük bir manevi huzurla ayrıldı.