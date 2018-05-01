Fatih Belediyesinin yeni Başkanı Hasan Suver

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in istifa etmesinin ardından boşalan Fatih Belediye Başkanlığı koltuğu için olağanüstü toplanan belediye meclisi yeni başkanı seçti. Başkanlık için Ak Parti grubu, Fatih Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Hasan Suver’i aday gösterdi. CHP grubu ise aday çıkarmadı. 37 üyeli Fatih Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 25, CHP'nin ise 12 üyesi bulunuyor. CHP'lilerin oy kullanmadığı seçimde yeni başkan kullanılan 25 oyun 25’ini alarak seçildi.

‘‘FATİHLİLERE HİZMET ETMEK ONURDUR’’

Az zamanda çok iş başaracaklarını ifade eden Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, ‘‘Bu tarihi güne tanıklık ettiğiniz ve kullandığınız oylar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu sonucun Fatihimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Malum bugün berat kandili, kandilinde bu güne denk gelmesini anlamlı buluyor hepinizin kandilini ayrıca tebrik ediyorum. Fatih çok farklı ve kadim bir şehir, Fatih’te yaşamak Fatihlilere hizmet etmek bir ibadet ve onurdur. Ben inanıyorum ki bu onuru bütün meclis üyesi arkadaşlarım hak etmiştir. Fakat yaşadığımız bir süreç var, genel başkanımızın takdirleri sonucunda ben aday gösterildim ve sistem tarafından da bu göreve layık görüldüm. Bundan dolayı da sizlere teşekkür etmek istiyorum, zamanın kısa işin çok ve yükün ağır olduğu bir süreç var önümüzde. İnşallah çok kıymetli il başkanımızın da belirttiği gibi az laf çok iş ile bu kısa sürede, genel başkanımızın hedef gösterdiği %60 seviyelerine ulaşacağız’’ diye konuştu.

Kullanılan oyların ardından, uzun yıllar Fatih Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Demir, başkanlık mührünü seçilen yeni Belediye Başkanı Hasan Suver’e teslim etti. Devir teslim törenine, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve ilçe meclis üyeleri katıldı.

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver Kimdir?

1961 Sürmene doğumlu, ilk ve ortaokulu Trabzon'da, liseyi Samsun'da okudu, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı ve aynı okulda 'Aydınlar ve Sosyal Değişme' konulu tez çalışması gerçekleştirdi.

1979 yılından beri Fatih’te siyaset yapan Hasan Suver, Ak Parti Fatih İlçe Teşkilatı ikinci kurucu üyesidir. 2004 yılında yapılan Yerel Seçimlerde Fatih Belediyesi meclis üyesi seçildi. Yine aynı tarihten itibaren 3 dönemdir belediye meclis üyeliğini ve Belediye Başkan Yardımcılığı ile Belediye Meclis Başkanlığı ve Fatih Belediyesi Başkan Vekilliği görevini sürdürdü.

Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Mümder üyesidir. Çeşitli yayın organlarında edebiyat, siyaset, sosyoloji, kültür tarihi ve felsefe üzerine makaleleri yayınladı. Şiirle de ilgilenen Suver, Duyguların Gölgesinde isimli kitabını şiirseverlerlebuluşturdu.

30 Nisan 2018 tarihi itibari ile Belediye Başkanlığı’na seçilen Hasan Suver, evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.