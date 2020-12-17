  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan Şehir Plancıları Odasına tepki
Aktüel

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan Şehir Plancıları Odasına tepki

Yeniakit Publisher
2020-12-17 18:56:40 -
Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan Şehir Plancıları Odasına tepki

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, meclisten geçen kentsel dönüşüm öncesi plan notu değişikliğinin Şehir Plancıları Odası tarafından mahkemeye taşındığını bildirdi.

İBB Meclisi aralık ayı ikinci birleşimi yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı toplantıda gündem dışı söz alan Fatih Belediye Başkanı Turan, ilçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclislerinden geçen kentsel dönüşüm öncesi plan notu değişikliğinin Şehir Plancıları Odası tarafından yargıya taşınmasına tepki gösterdi.

Meclisten geçen plan notunun Fatih için çok önemli olduğunu ifade eden Turan, "Daha önce bir plana göre yapılmış, ruhsatı ve iskanı olan binaların, -kaçakları kastetmiyoruz- tekrar yenilenmek istendiğinde mevcut imar planlarına göre değil, eski koşullardaki haklara göre tekrar yapabilecekleri bir disiplini oturtmak için bir plan notu geçirdik." diye konuştu.

Avcılar gibi Fatih'le ilgili olan kararın da oy birliği ile Meclis'ten geçtiğini hatırlatan Turan, İBB Başkanı ve bürokratlarının da planı hızlı bir şekilde onayladığını anlattı.

Hiçbir itirazın gelmediği plana, Şehir Plancıları Odasının itiraz ettiğini bildiren Turan, şunları kaydetti:

"Bu, vatandaşlarımızın yaşam haklarını devam ettirebilecek bir plan notu. Buna karşı bir duruş ve tavır sergileyemezsek, 2 yıllık emek, mahkemenin önünde iptal edilme riski ile karşı karşıyadır. 3 ayrı disiplinden insanlar oy birliğiyle karar verdi. Şehir Plancıları Odası'nın itiraz dahi etmeden planı mahkemeye götürmesini burada siz değerli Meclis üyeleri ve kamuoyunun vicdanına sunmak istedim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kut’ül Amare dizisinin yıldızı, Uyanış: Büyük Selçuklu'ya katıldı! İlk fotoğraf geldi
Medya

Kut’ül Amare dizisinin yıldızı, Uyanış: Büyük Selçuklu'ya katıldı! İlk fotoğraf geldi

Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinde Mehmet karakterini oynayan İsmail Ege Şaşmaz, Uyanış: Büyük Selçuklu'da Faysal rolüyle seyircilerle buluşac..
Azerbaycan askerine karşı Karabağ'a gelmişlerdi... Ülkelerinde tabutta döndüler!
Dünya

Azerbaycan askerine karşı Karabağ'a gelmişlerdi... Ülkelerinde tabutta döndüler!

Suriye'den kalkıp Karabağ'a gelen ve Azerbaycan askerine karşı savaşan Suriye Ermenileri, ülkelerine tabut içinde döndü.

Son seçim anketi sonuçlarını açıkladı! 5 şirketten olay rakamlar
Siyaset

Son seçim anketi sonuçlarını açıkladı! 5 şirketten olay rakamlar

Gazeteci Ali Saydam, Türkiye siyasetine ilişkin yapılan son anketleri gündemine taşıdı. Saydam, 5 anket şirketinin sonuçlarını değerlendirdi..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay