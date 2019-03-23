Fatih Atay, Umurlu’da projelerini anlattı

Millet İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı CHP’li Mehmet Fatih Atay, Umurlu İstasyon Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.

Efeler Belediye Başkanı olduğu taktirde yapacağı projelerden bahseden CHP’li Mehmet Fatih Atay “Çok teşekkür ederim ilginiz bizi gururlandırdı. Eksik olmayın iyi ki varsınız.31 Mart Yerel seçimlerine az bir süre kaldı ve biz yapacağımız projelerimizi anlatmaya geldik. Ben Efeler Belediye Başkan Adayı olursam Efeler’e nasıl değer katacağız. Neler yapacağız bunları konuşalım. Umurlulu kardeşlerim; Bizim asıl görevimiz Efeler de yaşayan vatandaşlarımızın 7’den 70’e doğumundan ölümüne kadariyi gününde , kötü gününde yanında olmaktır. Efeler ilçemizde 10 binin üzerinde engelli vatandaşımız yaşamaktadır. Aileler için engelli yakınları daha farklı bir öneme sahiptir. Aileleri rahatlatarak, engelli ve yaşlı konuk eviyle dertlerine derman olacağız.

Ailelerimiz randevu sistemi ile belirttikleri süre dahilinde engelli-yaşlı aile fertlerini oluşturacağımız uzman kadromuza gönül rahatlığı ile bırakabilecekler. Ayrıca Aileler Konuk evlerimiz demisafirettiğimiz yakınlarınıistedikleri zaman kuracağımız kamera sistemi ile internet üzerinden izleyebilecekler.

Değerli Umurlular nüfusuna göre araç sayısı, Türkiye ortalamasına göre en fazla olan şehirlerden birisi Aydın. Umurlu’da da otopark ihtiyacımız olduğu gibi diğer mahallelerimizde de otopark ihtiyacımız var. Eğer 31 Mart yerel seçimlerinde Millet ittifakını destekler Mehmet Fatih Atay’ı Efeler Belediye Başkanı yaparsanız size söz veriyorum Umurlu Meydanı’na Kapalı Pazar yeri yapacağız ve altına otopark yapacağız. Bu modern Pazar yerinde hem vatandaşlarımız hem de pazar esnafımız rahat bir ortamda alışveriş yapacaklar. Pazaryerinin altına katlı otopark yaparak otopark sorununa çözüm getireceğiz. Pazaryerimiz haftanın diğer günleri farklı amaçlarla çeşitli faaliyetlerle değerlendirilebilecek şekilde tasarlanacaktır” dedi.