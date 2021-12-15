  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fatih Altaylı'yı canlı yayında şoke etti
Gündem

Fatih Altaylı'yı canlı yayında şoke etti

Fatih Altaylı, AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'yu zora düşürmek için sorduğu soruya aldığı cevap karşısında şaşırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 01:10:00 -

CHP'li İBB'nin yapmak istediği projelere AK Parti'nin karşı çıktığı şeklindeki iddialar cevap veren Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Fatih Altaylı'dan AK Parti'nin karşı çıktığı tek bir projeyi açıklamasını istedi.

Fatih Altaylı, CHP'li İBB'nin Taksim çevre düzenlemesiyle ilgili hazırladığını ileri sürdüğü projeyi AK Parti engellemedi mi diye sordu, sonrası çok çarpıcı bir diyaloga dönüştü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay