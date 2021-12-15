Fatih Altaylı'yı canlı yayında şoke etti
Fatih Altaylı, AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'yu zora düşürmek için sorduğu soruya aldığı cevap karşısında şaşırdı.
CHP'li İBB'nin yapmak istediği projelere AK Parti'nin karşı çıktığı şeklindeki iddialar cevap veren Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Fatih Altaylı'dan AK Parti'nin karşı çıktığı tek bir projeyi açıklamasını istedi.
Fatih Altaylı, CHP'li İBB'nin Taksim çevre düzenlemesiyle ilgili hazırladığını ileri sürdüğü projeyi AK Parti engellemedi mi diye sordu, sonrası çok çarpıcı bir diyaloga dönüştü.