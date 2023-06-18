Fatih Altaylı'nın 'KAAN' hazımsızlığı! Ülkenin başarılarını sindiremiyorlar

KAAN'ın pistte 'motor takılmış tekerlekle hareket ettiğini' ileri süren Altaylı, 'Motorla mı gidiyor, tekerleklerine motor mu koymuşlar onunla mı gidiyor. İnsanlara hayal satmayın. Büyük yalanlar söylemeyin.' ifadelerini kullandı. Altaylı, söylediklerine ilişkin kendisine karşı tepki gösterenleri ise 'aptal' olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden kısa bir süre önce katıldığı İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programında, Milli Muharip Uçak'ın adının KAAN olarak belirlendiğini duyurmuştu. KAAN'ın pilotu, Erdoğan'ın talimatı üzerine taksi yapmıştı. Belirlenen güzergahta taksimini tamamlayan KAAN, gazeteci Fatih Altaylı'nın hedefi haline geldi.

Fatih Altaylı 'insanlara yalan söylüyorlar' deyip MMU KAAN'ı hedef aldı

Kişisel YouTube kanalında KAAN'a ilişkin konuşan Altaylı, savunma sanayiini hedef alarak, KAAN'ın pistte 'motor takılmış tekerlekle hareket ettiğini' öne sürdü.

"Bir tane uçak karada 'tar, tar, tar' diyerek gidiyor. Daha uçmuyor, daha tekerleklerini yerden bile kesmedi. Motorla mı gidiyor tekerleklerine motor mu koymuşlar onunla mı gidiyor. İnsanlara hayal satmayın. Büyük yalanlar söylemeyin." ifadelerini kullanan Altaylı, söylediklerine ilişkin kendisine karşı çıkanları 'aptal' olarak niteledi.

Altaylı açıklamasında şunları dile getirdi:

"Uçak olsun da uçmuyor bu. Daha tekerleklerini 10 santimetre bile yerden kesmedi. Belki 2030'da deneme uçuşlarına başlayacak, her şey iyi giderse TSK'ya teslim edilmeye başlayacak. Motor nerede? Kimden alacaksın? Ukrayna'dan aldın diyelim Rusya vurursa ne olacak? Bu uçağı Çin yapmaya çalışıyor 15 senedir bitiremedi. Neden yalan söylüyorsun? Beni akıllı insanlar anlıyor ama aptallar anlamıyor."

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