Fatih Altaylı'nın ipliği pazara çıktı: Skandal fotoğrafı gündem oldu!
Fatih Altaylı, Habertürk'te Meral Akşener ile yaptığı programda Ülkücülere hakaret etti. MHP yönetiminin hedef tahtasına oturan Fatih Altaylı'nın geçmişte Öcalan'la olan fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
Habertürk ekranlarında konuk ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte, Ülkücülere hakaret eden Fatih Altaylı'yı topa tutan MHP'li yöneticiler, Altaylı'nın ipliğini pazara çıkardı.
Altaylı'yı "taraflı program yönetmek" ve "MHP'ye hakaret etmekle" suçlayan ülkücü camia, sosyal medyada tepki gösterdi.
MHP’den sert açıklamalar
Fatih Altaylı'ya, Meral Akşener’e sorduğu sorular ve yorumları nedeniyle ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan eleştiri geldi.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Semih Yalçın “İdeolojik ön yargılarını her fırsatta MHP muarızlığıyla besleyerek hayat süren Fatih Altaylı’nın; ipi pazara çıktığı için itibar edilmeyen ve artık kamuoyunda unutulmaya başlayan İP Müdiresini yeniden parlatma çabası, Habertürk TV’nin inandırıcılığına ve basın etiğine gölge düşürmüştür." ifadelerini kullandı.
Fatih Altaylı, programında; Devlet Bahçeli’yi ve MHP camiasını hedef aldığını savunan Yalçın, "Aklınca hırsıza yol belleten, İP Müdiresine ayak veren Fatih Efendi; “Devlet Bahçeli MHP’nin başından giderse…” şeklindeki yaklaşımla Sayın Genel Başkanımız aleyhinde durup dururken gündem oluşturma çabasına girmiştir." dedi.
Öcalan ile fotoğrafı gündemde
Kimi MHP'liler eski defterleri açmayı ihmal etmedi ve Altaylı'nın terörist başı Abdullah Öcalan ile birlikte yemek yerken çekilmiş görüntüleri paylaşıldı.
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