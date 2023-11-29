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Spor Fatih Altaylı'nın, Ali Koç iddiasına TFF'den cevap geldi
Spor

Fatih Altaylı'nın, Ali Koç iddiasına TFF'den cevap geldi

Yeniakit Publisher
2023-11-29 13:23:00 -
Fatih Altaylı'nın, Ali Koç iddiasına TFF'den cevap geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Altaylı'nın Süper Kupa ile ilgili iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. Detaylar haberimizde...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad şehrinde bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda TSİ 20.45'te oynanacağını ve yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya Grubu TV kanallarından ATV'de canlı olarak yayınlanacağını daha önce duyurduğumuz, organizasyon yetkisi Federasyonumuza ait olan Turkcell Süper Kupa müsabakası ile ilgili bir web sitesinde çıkan "Suudi Arabistan'da final Ali Koç'un fikri mi" başlıklı yazıda maçın Suudi Arabistan'da oynanması fikrinin Sayın Ali Koç'a ait olduğu iddiasının gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

TFF olarak Türk futbolunun ekonomisini güçlendirmek ve kulüplerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla çok önemli projeler üzerinde çalıştığımızı daha önce de ifade etmiştik.

Bu vizyonla tekrar altını çizerek hatırlatmak isteriz ki kulüplerimize gelir getirmesi amacıyla Turkcell Süper Kupa'nın yurtdışında oynanması projesi ve yetkisi Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.

Konuyla ilgili olarak Federasyonumuz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini tekrar önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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