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Gündem

Fatih Altaylı'dan tam kapanma iddiası!

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'ndan çıkacak yeni tedbir kararlarının ne olacağı merakla beklenirken Fatih Altaylı'dan flaş bir iddia geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 14:39:00 - 2021-04-13 14:40:44
Fatih Altaylı'dan tam kapanma iddiası!

Artan vaka sayıları nedeniyle tam kapanma senaryoları konuşulurken gözler bugünkü kritik toplantıya çevrildi. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan yeni tedbir kararlarını duyurması beklenirken, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında 'Kapanma' başlıklı bölümünde, kabine toplantısında gündeme geleceği belirtilen tam kapanmaya değindi.

Herkes bugün Bakanlar Kurulu’ndan nasıl bir karar çıkacağını ve tam kapanma olup olmayacağını merak ederken, gazeteci Altaylı "Tam kapanma falan beklemeyin. Böyle bir şey olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kabine toplantısı

Ramazan ayı içerisinde alınacak olan yeni ve ilave tedbirlerin masaya yatırılacağı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'ndan önemli konular gündeme gelecek.

Bilim Kurulu tavsiyeleri Bakanlar Kurulu'nda değerlendirildikten sonra yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

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Yorumlar

kerey

bunu görünce midem bulanıyor
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