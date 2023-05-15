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Gündem Fatih Altaylı'dan skandal paylaşım! Artık insan içine çıkamaz
Gündem

Fatih Altaylı'dan skandal paylaşım! Artık insan içine çıkamaz

Yeniakit Publisher
2023-05-15 10:39:00 -
Fatih Altaylı'dan skandal paylaşım! Artık insan içine çıkamaz

HaberTürk'ün CHP amigosu yazarı Fatih Altaylı, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak "Büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu seçimi önde bitirecek. Net olmayan yüzde 50’yi aşıp aşamayacağı" herzelerini yumurtladı.

HaberTürk'ün CHP amigosu yazarı Fatih Altaylı, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak "Büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu seçimi önde bitirecek. Net olmayan yüzde 50’yi aşıp aşamayacağı" herzelerini yumurtladı.

Altaylı, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Seçimi Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük ihtimalle önde bitireceğini ileri süren Altaylı, şunları kaydetti:

"Büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu seçimi önde bitirecek. Net olmayan yüzde 50’yi aşıp aşamayacağı."


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