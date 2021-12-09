Fatih Altaylı’dan skandal ‘küfürbaz’ cilası! ‘Sokağa çıkıp megafonla ananıza…’

Toplumsal ahlakı adeta ezip geçerek ahlaksızlığın alenen dillendirildiği, küfürlerin havada uçuştuğu Konuşanlar adlı program ile tanınan Hasan Can Kaya’ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Kendi gösterisini izlemeye gelenlere bile demediğini bırakmayan ve bunun adına ‘mizah’ diyen Kaya’nın ahlaki sınırları aşan programı ile ilgili RTÜK de incelem başlattı.

Küfürbazlığın hamisi Altaylı!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise toplumun her kesmini tarafından eleştirilen Hasan Can Kaya’ya destek çıktı.

Küfürbazlığın savunucu olmaya soyunan Altaylı, "Herkes kendine özgürlükçü" başlıklı yazısında programdaki rezilliği ‘mizah’ etiketi ile temize çıkarmaya kalkıştı.

İşte Altaylı’nın akıllara zarar yazısından o kısım;

Bu ülkenin iktidarı da bir acayip, iktidara kızan muhalifi de.

Sorarsan herkes özgürlükçü ama herkes kendine, kendine tıpa tıp benzeyene özgürlükçü.

Son vaka Hasan Can Kaya vakası.

Hasan Can yeni nesil bir komedyen.

Sosyal medyada başladığı stand up hayatına, bir süredir bir platform üzerinde devam ediyor.

Oldukça popüler, insanlar onu izleyebilmek için platforma para ödüyor.

Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında turneler yapıyor, salonlar onu izlemek isteyenlerle doluyor.

Ve Hasan Can’ın adı birdenbire, entelektüel yönü oldukça güçlü, hayli öfkeli, zaman zaman bana da sallayan ama kendisine çok da kızamadığım bir muhalif yazar tarafından gündeme getiriliyor.

Hasan Can izleyenlere küfür ediyormuş, nasıl yaparmış, buna hakkı yokmuş.

Hatta Hasan Can’ı aramış o da ona küfretmiş, öyle küfür edilmez, böyle edilir diyerek.

Muhalif aydınımız bunu yazarak, Hasan Can’ı şikayet ediyor ve anında devreye kim giriyor?

Tabii ki, RTÜK, iktidar muhalifi komedyeni, iktidarın "Medya Kontrol Ofisi"ne şikayet ediyor.

Ne o kendisini izleyenlere küfür ediyormuş.

Yazılarında en fazla küfür eden adam, stand up’çının küfründen dertli.

Sanırsın Tekel.

Küfür ondan başkasına ait olamaz.

Muhalif çağırıyor, iktidar kontrolündeki RTÜK elinde sopasıyla geliyor.

Durum tam bu.

Yahu size ne!

Adam açık kanalda ya da TRT’de yapmıyor bu işi.

İsteyenin para verip izlediği bir yerde yapıyor.

Küfürlü konuşmadan hoşlanmıyorsan para vermezsin, izlemezsin.

Sokağa çıkıp megafonla ananıza sövmüyor ya çocuk.

“Böyle mizah mı olur"muş.

Size ne lan!

Mizah kriterlerine siz mi belirleyeceksiniz.

Olur ya da olmaz.

Mizah komiseri misin, Mizah Standartları Enstitüsü mü!

Her şeyi bırak bir yana bir aydın olarak en azından kendini öyle tanıtan bir muhalif olarak bu yaptığın yakışık alan bir şey mi!

(...)