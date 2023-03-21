Fatih Altaylı’dan olay iddia: Mansur Yavaş büyük ihtimalle...

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, "sulhu salah" için taleplerini iletebileceğini yazdı.

Altaylı, yalanlanan, “Mansur Yavaş CHP Genel Başkanı’na rest çekecek ve eğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ise ben seçim çalışmalarına katılmam diyecek” haberi hakkında, "Mansur Yavaş’ın bu konuda bir rest çekmesi söz konusu bile değil. Fikrini söylemiş, tekrarladı ve konu kapandı" yorumunu yaptı.

"Peki Mansur Yavaş, 'Ben seçim çalışmalarında yer almayacağım' demeyecek de, ne diyecek?" diye soran Altaylı, şöyle devam etti:

"Zurnanın zırt dediği yer burası.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, büyük ihtimalle, Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 'sulhu salah' için taleplerini iletecek.

Çünkü Millet İttifakı içinde bu konuda bazı sorunlar var.

Seçime doğru giderken, bazılarının 'barışı ve düzeni' bozmaya yönelik faaliyetleri olduğu artık saklanamaz hale geldi.

CHP içinde küçük bir grubun iki büyükşehir belediye başkanından rahatsız olduğu, sadece onlardan değil onların arkasında duran kişi gibi görünen Meral Akşener’e karşı da tepkili olduğu, bunun da seçime giderken güç birliğine zarar verdiğini anlatmış olabilir Kılıçdaroğlu’na.

Mansur Yavaş’ın seçimi gerçekten kazanmak isteyenler adına yapacağı bu girişimin ne kadar etkili olacağını da görürüz elbet."