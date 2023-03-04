  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İmamoğlu kentsel dönüşümde de sınıfta kaldı! 2019'da söylediği sözler vizyonsuzluğunu bir kez daha ortaya koydu

Fener tribünlerinin son çırpınışı! 6’lı masa ‘yalan dolan’ yetmedi mi size ‘ulan’

‘Helal haramlı’ çıkış! Akşener ateist İlyas Salman'ın ayarlarını bozdu

Ruslar sebze meyveyi merak etti! Türkiye'de ihracatta deprem etkisi ortaya çıktı: O detayı böyle duyurdular

Yunanistan tam anlamıyla sallandı! Böyle duyurdular: Türkiye ölümcül bir silah geliştirdi, tehlikedeyiz

Gazeteler Akşener'i nasıl gördü? "'Abla' patladı"

Daha önce de 4 kez masa dağıttı! İşte dağıttığı masaların tam listesi

'Göldeki çekilme korkutucu boyuta ulaştı'

Turan: Tam bir siyasi dansözlük

Akşener'in görev çağırdığı Ekrem İmamoğlu ile ilgili flaş gelişme! "Bugün yarın bunu yapacak" deyip duyurdu
Medya Fatih Altaylı'dan olay çıkış: İyi Parti, Cumhur İttifakı'na...
Medya

Fatih Altaylı'dan olay çıkış: İyi Parti, Cumhur İttifakı'na...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun potansiyel cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında yaptığı açıklamayla, "kendini sokağa çıkamayacak hale getirmenin ötesinde, partisini de çok ciddi bir sıkıntıya soktuğunu" iddia etti. Altaylı, İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılması gibi bir olasılık olmadığını düşündüğünü belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 16:27:00 -
Fatih Altaylı'dan olay çıkış: İyi Parti, Cumhur İttifakı'na...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun potansiyel cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında yaptığı açıklamayla, "kendini sokağa çıkamayacak hale getirmenin ötesinde, partisini de çok ciddi bir sıkıntıya soktuğunu" iddia etti.

Bugünkü köşe yazısında, "Biliyoruz ki, Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına evet deseydi, partinin seçmen tabanından bir bölümünü kaybedecekti" diyen Altaylı, "hayır" diyerek seçmen tabanından başka bir bölümü kaybettiğini ifade etti.

Altaylı, İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılması gibi bir olasılık olmadığını düşündüğünü belirtti.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Henüz tarihi açıklanmayan ve hatta kararı bile alınmayan ama 14 Mayıs’ta yapılacağı söylenen seçime 2 aydan biraz fazla zaman kala Akşener'in böyle bir “İntihar hamlesi” yapması akıl alır gibi olmamasının yanı sıra, akıl kârı da değildi.

Masadan kalkmasından daha acıtıcı olan ise ayrılış ertesi kullandığı ifadelerdi.

Meral Akşener bu hamlesi ile kendini sokağa çıkamayacak hale getirmenin ötesinde, partisini de çok ciddi bir sıkıntıya soktu.

Biliyoruz ki, Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına evet deseydi, partinin seçmen tabanından bir bölümünü kaybedecekti.

Hayır diyerek seçmen tabanından bir başka bölümü kaybetti.

Kendisi açısından en rahatsız edici olanı ise "rakiplerinin" öngörülerini haklı çıkarmış algısı oldu.

Şimdi herkes "İYİ Parti, Cumhur İttifakı’na katılır mı" diye soruyor.

Böyle bir şey bana göre mümkün değil.

İYİ Parti, MHP-AK Parti yakınlaşmasına tepki olarak ortaya çıkmış bir parti.

İktidarın karşısında iken bir anlamı, bir değeri var, iktidar yanaşması olarak hiçbir şey ifade etmez."

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23