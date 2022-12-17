Fatih Altaylı'dan olay çağrı: Bana, aptala anlatır gibi anlatsın

Gazeteci Barış Yarkadaş, yazısında "Neredeyse 'Bu mahkumiyet kararını İmamoğlu aldırdı' demeye getirdi" ifadelerini kullanan HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya yanıt vererek, "Eskiden çok daha zeki biliyordum Fatih Altaylı’yı. Benimle ilgili yazdığı yazıyı okuyunca anladığım kadarıyla ya okuduklarını anlayamıyor ya da birileri onun kulağına bir şeyler üflüyor, onun üzerine yazıyor" demişti.

Olay sözlere köşesinden cevap veren Fatih Altaylı, "O zaman kendisinden rica ediyorum, daha açık, aptala anlatır gibi anlatsın" deyip Yarkadaş'a çağrı yaptı.

Altaylı, şunları kaydetti:

"Dünkü eleştirim üzerine Barış Yarkadaş benim zekamı yitirdiğimi söylemiş.

Bilemem.

Belki de Barış kardeşim haklıdır.

Zekamı yitirmişimdir. Belki de hiç yoktu.

Önemli değil.

O zaman kendisinden rica ediyorum, daha açık, aptala anlatır gibi anlatsın.

Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adayı olarak konuşulmaya başladığı zaman niye Mansur Yavaş’ı hedef alıyor ve Yavaş’ı yıpratmaya çalışıyor?

Ekrem İmamoğlu’nun adı ortaya güçlü bir şekilde aday adayı olarak koyulduğu zaman İmamoğlu’nu iktidar sözcülerinin bile eleştirdiğinden daha güçlü ve iktidarın eline malzeme verecek kadar sert bir tonda eleştiriyor?

Elbette herkes gibi onun da desteklediği bir aday olabilir.

Bu aday Yavaş ve İmamoğlu dışında biri, muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu da olabilir.

Açık söyleyeyim, ben de Kılıçdaroğlu’nun adaylığını tercih ederim ama şunu da bilirim; oy kullanmaya başladığım günden beri yani yaklaşık 40 senedir bir kez bile benim oy verdiğim parti sandıktan 1. parti olarak çıkmadı. Muhtemelen Barış Yarkadaş’ın da durumu farklı değildir.

Bu yüzden de Barış’a sormak isterim.

“Bir adayı desteklemek için muhalefetin olası diğer adaylarını bu denli yıpratmasının manası nedir?”

Madem beni aptal buluyor, aptala anlatır gibi anlatsın.

Ne de olsa ortalama zekası 90 IQ olan bir millete hitap ediyor.

Ortalaması 90 ise arada 30’lar, 40’lar da var demektir.

Bunu benden iyi bilmesi lazım.

Hem benden daha zeki, hem de o ortalamaya hitap ederek milletvekili olan ben değilim!"