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Medya Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na şok sözler! Eşeği bağlasan…
Medya

Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na şok sözler! Eşeği bağlasan…

Yeniakit Publisher
2023-06-14 14:13:00 -
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na şok sözler! Eşeği bağlasan…

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini istifaya çağıranlara tepki göstermesine ilişkin olarak, "Haklı olduğu tek bir yer var. Bazı eleştirmenler, ki aralarında ben de olabilirim, haddimizi az veya çok aşmış olabiliriz. Benim benzetmelerim yanlış anlaşılmış olabilir. 'Eşeği bağlasan hiçbir şey yapmasa daha fazla oy alırdı' demeye getirdim mesela. Ya da 'Saksıyı koysan aynı oyu alırdı' dedim. Kızdılar. Bana göre burada hakaret yoktu. Alınan, terbiyesizlik diyen var ise özür dilerim. İyi de haksız mıyım!" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini istifaya çağıranlara tepki göstermesine ilişkin olarak, "Haklı olduğu tek bir yer var. Bazı eleştirmenler, ki aralarında ben de olabilirim, haddimizi az veya çok aşmış olabiliriz. Benim benzetmelerim yanlış anlaşılmış olabilir. 'Eşeği bağlasan hiçbir şey yapmasa daha fazla oy alırdı' demeye getirdim mesela. Ya da 'Saksıyı koysan aynı oyu alırdı' dedim. Kızdılar. Bana göre burada hakaret yoktu. Alınan, terbiyesizlik diyen var ise özür dilerim. İyi de haksız mıyım!" dedi. 

Altaylı, muhalefetin eski seçimlerdeki adaylarının da HDP'nin oyu ile birlikte yüzde 47-48 bandında oy aldığını belirterek şöyle devam etti:

"12 seçim üst üste başarısız olmuş bir parti yönetiminin değişmesini istemek, seçim kaybetmeyi göbek adı yapmış bir liderden artık bırakmasını istemek suç mu! Herkes başarısızlığı başarı diye yutmak zorunda mı! Peki diyelim ve kabul edelim ki, biz terbiyesiziz. Terbiyesiz olmak haksız olmak anlamına gelmiyor ki!"

Altaylı, Kılıçdaroğlu'na "Senin beceriksizliğin, bizim yaşamımızı hatta çocuklarımızın geleceğini etkiliyor" dedi. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçim öncesi adaylığını eleştirmesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Gizli AK Partili", HaberTürk'e ise "Alo Holding" dediğini belirten Altaylı, "Bu tavır çok mu terbiyeli? İftiradan, karalamadan daha büyük terbiyesizlik var mı! Bugün ben de, iftira attığı medya da tarafsız ve bağımsız olma çabasının bedelini ödüyor. Öderim, hiç umurum olmaz. Peki kendileri niye bedel ödemek istemiyor. Böyle bir tavrın adı 'Asalaklık' değil midir!" yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu, isim vermeden, “Kalemini satan ve onurlu davranmayan, bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulamak benim görevimdir” demişti.

 

 

 

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