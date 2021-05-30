Fatih Altaylı'dan imamlara çok çirkin sözler! 28 Şubat'ın kalemşörü sahnede

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Taksim Camisi'nin açılışından sonra ziyaret ettiği Ayasofya'da, namazdan sonra dua eden İmam, Bakara Suresi'nin 144. Ayet-i Kerimesi'ni okumuştu. Ayasofya İmamı'nın okuduğu ayeti üzerine alan azgın azınlık, 'Atatürk'e hakaret etti' yaygarası koparttı.

Aklınca imamları aşağıladı!

Sol medyanın hedef göstermesi ile başlayan lince Habertürk yazarı Fatih Altaylı da katıldı. Bugünkü köşesinde yaşananları konu edinen 28 Şubat'ın kalemşörlerinden Altaylı, satır aralarında yine kinini kustu. Altaylı, Fatih Sultan Mehmed Han ile Kanuni Sultan Süleyman'ı öne sürerek imamları aklınca aşağıladı. "Tamam Fatih Sultan Mehmet’in, Kanuni Sultan Süleyman’ın aradığı özelliklere sahip, birkaç dil bilen, tüm dinlerin öğretisine hakim, spor yapan, yakışıklı, tek eşli, eşi güzel olan birini bulamıyorsunuz. Anladık." diyen Altaylı'nın 28 Şubat'ta ortaya çıkan kininin hala bünyesinde olduğu anlaşılırken, yazısını şöyle tamamladı:

'Tipi ile çoluk çocuğu korkutmayacak' diyen Altaylı ayna kullanmıyor mu?

"Ayasofya’ya imam atarken, lütfen,

- İzan ve insaf sahibi

- Nankör olmayan

- Edepli

- Yüzü az da olsa nurlu

- Tipi ile çoluk çocuğu korkutmayacak

- Tavrı ile insanı dinden soğutmayacak

- Gençleri deizme yönlendirmeyecek

Doğru düzgün birini bulun. Elinizde ve yakın çevrenizde bu özelliklere sahip biri yok ise insan kaynakları şirketleri var onlara başvurun. Onların bulduklarını 'Bu bizden değil' diye geri çevirecekseniz. O zaman kendinizi bir gözden geçirin."

Bakara Suresi 114. ayet: "Allah'ın mescitlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve mescitlerin harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Aslında bunların mescitlere korkarak girmeleri gerekir. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır."

Sol medyanın linci körüklediği haberlerden bazıları: