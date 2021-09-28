  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Fatih Altaylı'dan Habertürk yönetimine ilginç çağrı: Aşısız olanları binaya almayın
Medya

Fatih Altaylı'dan Habertürk yönetimine ilginç çağrı: Aşısız olanları binaya almayın

Fatih Altaylı'dan Habertürk yönetimine ilginç bir çağrı geldi. Altaylı binada aşısızların girmesinin yasaklanmasını istedi. Aksi takdirde kendisinin binaya gelmeyeceğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 11:48:00 -
Fatih Altaylı'dan Habertürk yönetimine ilginç çağrı: Aşısız olanları binaya almayın

Koronavirüsle mücadelede kış ayları kapıya dayandı yeni önlemler geliyor. Aşı olmayanları ikna etmek için öncelikle lokanta, kafe, AVM gibi yerlere girişte vatandaştan HES kodu yerine aşı kartı istenmesi gündemde. İşte bu haberin çıktığı gün Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan, kendi işyeriyle ilgili ilgin. bir öneri geldi. İşte Altaylı'nın o yazısı...

"Habertürk yönetiminden bir ricam var.

Biliyorsunuz pandeminin başladığı günden bu yana Haziran ayında verdiğim ara hariç, sürekli program yapıyorum.

Salgının en yoğun ve en yaygın günlerinde bile her gün gelip program yaptım, yazı yazdım.

İşimi hiç aksatmadım.

Hatta talebiniz üzerine program sayım da arttı.

Sizin de bildiğiniz üzere salgın döneminde bu bir riskti ve ben bundan hiç gocunmadım.

Ancak şimdi sizden bir ricam var.

Lütfen aşılı olmayanları, konuk olarak dahi Habertürk binasına almayın.

Çünkü gerçekten korkuyorum.

Geçenlerde bir siyasetçi ile birlikte kalabalık bir grup geldi.

Bazıları fotoğraf çektirmek istediler.

Yüzlerinde ne maske ne başka bir şey.

İçlerinden biri “Fatih Abi hakikaten aşı oldun mu?” deyince şaşırdım.

“Tabii oldum. İki Biontech. Yılbaşında üçüncüyü de olacağım inşallah” dedim.

Aynı soruyu sorunca o kişinin aşı olmadığını öğrendim.

Fotoğraf falan çektirmediğim gibi, hemen yanımdan uzaklaşmasını istedim.

Bu benim gördüğüm, samimiyetle durumu söyleyen biri.

Ya söylemeyenler.

Bütün gün ve akşam Habertürk binasında maskesiz biçimde gezip dolaşan, kafeteryamızda oturan böyle kişiler var demek ki!

Hepimizi riske atan.

Bu yüzden rica ediyorum.

Kapıda güvenlik görevlilerimiz içeri girecek olanlardan aşı kartı sorsunlar.

Aşısız olmayanı binamıza almasınlar.

Ya da ben gelmeyeyim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet turan

Angut,asil tehlike asi olanlar,asi olanlarinda bulasi kapıp baskalarina bulastirdigini bilmiyormu bu kukomo
  • Yanıtla

volkan

fatihcimmmmm Ne o yazın yediğin hurmalar kışın gözünü tırmalar durumlarımı:) yani yusuf yusuffff!!! ÖLECEKSİN!!! HEPİMİZ ÖLECEĞİZ!!! kaçış yok... ve o başörtülü kardeşlerimeze ettiğin hakaretlerin hesabı öbür tarafta verilecek!!! yedin içtin s....n bu dünya size güzeldi... geliyor gelmekte olan!!! KA-ÇA-MAZ-SIN!!!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay