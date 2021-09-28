Fatih Altaylı'dan Habertürk yönetimine ilginç çağrı: Aşısız olanları binaya almayın

Koronavirüsle mücadelede kış ayları kapıya dayandı yeni önlemler geliyor. Aşı olmayanları ikna etmek için öncelikle lokanta, kafe, AVM gibi yerlere girişte vatandaştan HES kodu yerine aşı kartı istenmesi gündemde. İşte bu haberin çıktığı gün Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan, kendi işyeriyle ilgili ilgin. bir öneri geldi. İşte Altaylı'nın o yazısı...

"Habertürk yönetiminden bir ricam var.

Biliyorsunuz pandeminin başladığı günden bu yana Haziran ayında verdiğim ara hariç, sürekli program yapıyorum.

Salgının en yoğun ve en yaygın günlerinde bile her gün gelip program yaptım, yazı yazdım.

İşimi hiç aksatmadım.

Hatta talebiniz üzerine program sayım da arttı.

Sizin de bildiğiniz üzere salgın döneminde bu bir riskti ve ben bundan hiç gocunmadım.

Ancak şimdi sizden bir ricam var.

Lütfen aşılı olmayanları, konuk olarak dahi Habertürk binasına almayın.

Çünkü gerçekten korkuyorum.

Geçenlerde bir siyasetçi ile birlikte kalabalık bir grup geldi.

Bazıları fotoğraf çektirmek istediler.

Yüzlerinde ne maske ne başka bir şey.

İçlerinden biri “Fatih Abi hakikaten aşı oldun mu?” deyince şaşırdım.

“Tabii oldum. İki Biontech. Yılbaşında üçüncüyü de olacağım inşallah” dedim.

Aynı soruyu sorunca o kişinin aşı olmadığını öğrendim.

Fotoğraf falan çektirmediğim gibi, hemen yanımdan uzaklaşmasını istedim.

Bu benim gördüğüm, samimiyetle durumu söyleyen biri.

Ya söylemeyenler.

Bütün gün ve akşam Habertürk binasında maskesiz biçimde gezip dolaşan, kafeteryamızda oturan böyle kişiler var demek ki!

Hepimizi riske atan.

Bu yüzden rica ediyorum.

Kapıda güvenlik görevlilerimiz içeri girecek olanlardan aşı kartı sorsunlar.

Aşısız olmayanı binamıza almasınlar.

Ya da ben gelmeyeyim."