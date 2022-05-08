Fatih Altaylı'dan Ekrem İmamoğlu'na 'gazeteci' tepkisi! 'Akit'ten Dilipak'ı, hatta yaşasaydı rahmetli Hasan Karakaya'yı götürsen...'

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Fatih Altaylı, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda beraberinde götürdüğü gazetecileri isim vermeden eleştirdi.

Nagehan Alçı'nın İmamoğlu'nun yanında yer almasına gelen tepkilerden sonra tartışmaları köşesine taşıyan Altaylı, isim kullanmadan, "Ekrem İmamoğlu veya akıl hocaları zannediyor mu ki, oraya götürdüğü bazı isimlerin herhangi bir mahallede karşılığı var." eleştirisinde bulundu.

'Bu adamların bir karakteri, bir duruşu var'

Altaylı, karşılalştırma yaptığı yazısında, "Akit’ten Abdurrahman Dilipak’ı götürsen kim sana ne diyecek, hatta hayatta olsa rahmetli Hasan Karakaya’yı götürsen de kimse bir şey demez. Hatta Selvi’yi götür yine ses çıkmaz. Çünkü bu adamların bir karakteri, bir duruşu var." dedi.

Fatih Altaylı yazısına, şu değerlendirme ile devam etti: Ama sen oraya kendi çıkarlarından başka hiçbir şeyi temsil etmeyen, bir karakteri, bir duruşu olmayan tipleri götürürsen o zaman herkes kızar. Ve niye kızdıklarını anlamıyorsan daha da çok kızar.