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Medya Fatih Altaylı’dan CHP’li başkana olay sözler! “Genelev” benzetmesi şok etti
Medya

Fatih Altaylı’dan CHP’li başkana olay sözler! “Genelev” benzetmesi şok etti

Yeniakit Publisher
2023-06-16 11:56:00 -
Fatih Altaylı’dan CHP’li başkana olay sözler! "Genelev" benzetmesi şok etti

Son zamanlarda Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert çıkışlarıyla gündem olan Fatih Altaylı, bu defa da CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i topa tuttu.

Son zamanlarda Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert çıkışlarıyla gündem olan Fatih Altaylı, bu defa da CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i topa tuttu. İzmir’in, geceleri Uzakdoğu genelevlerine döndüğünü belirten Altaylı, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Birkaç gün önce, eniştemin vefatı nedeniyle İzmir’e gittim. Anladım ki, ben uzun zamandır İzmir’de gece bulunmamışım. Türkiye’nin muhtemelen en güzel büyükşehri, gece bu kadar mı çirkin hale gelir.

Gündüz, pırıl pırıl bir Akdeniz, Ege kendi, gece görgüsüz bir Arap kentinden beter, kimse kusura bakmasın ama rengarenk bir Uzakdoğu genelevi görüntüsü.

Özellikle Bayraklı bölgesinde gündüz sadece boyları ile göze batan binalar, gece manasız, çirkin, rengarenk ışıklandırmaları ile birer hilkat garibesine dönüşüyor.
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Gündüzün sade, doğal genç kızı gece abartılı bir konsomatris makyajı ile karşımıza çıkıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e sormak isterim, bir kentin genel görüntüsüne, imajına, nasıl bir kent olacağına, bir müteahhit mi karar verir!

İzmir’in gece bu çirkin, görgüsüz görüntüye dönmesi Folkart’ın sahibinin ya da mimarlarının zevkine mi bırakılır. Bu kadar ucuz mudur bu işler!

Sıkı mıdır aynı şeyi Nice’de, Cannes’da, Marsilya’da, Napoli’de, Bari’de hadi onları bırakın bize daha yakın Selanik’de, Atina’da yapmak. Hadi gitsin Folkart Barcelona’da, Valencia’da, Cenova’da aynı şeyi yapsın, yiyorsa bu kentlerin gecesini kendi olmayan zevkinin renklerine boyasın.

Gerçekten merak ediyorum, yapabilir mi! Peki orada olamayacak şey, bizim buralarda nasıl oluyor? (…) Binlerce yıllık şehirler, bir müteahhitin zevksizliğinin kölesi olabilir mi!”

 

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Yorumlar

Şahin

Kısaca diyorki soyer de izmir ...

BOYKOTT ISRAEL

Fatih nooldu..Togglari görebiliyormusun caddelerde yoksa yalanina devammi edeceksin???Sen ve gazeteci?Muahahahahahaaahahahahahaaahahahaaa
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