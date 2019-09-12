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Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

Fatih Altaylı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinesinde yapacağı muhtemel değişikliğe ilişkin dikkat çeken yorumda bulundu. Altaylı, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'nun durumlarına ilişkin ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’ ifadelerini kullandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:41
Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinde yapacağı muhtemel değişikliğe ilişkin dikkat çeken bir kulis yazdı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, son günlerde tartışılan kabinede değişiklik iddiaları ile ilgili yazısında, "Konuştuğum pek çok kişinin emin olduğu bir şey var. “Beklentilerin aksine Berat Albayrak görevden falan alınmayacak” diyor herkes" yorumunda bulundu.

Bakanlığın ikiye ayrılabileceğini iddia eden Altaylı'nın yazısı,

"Konuştuğum pek çok kişinin emin olduğu bir şey var. “Beklentilerin aksine Berat Albayrak görevden falan alınmayacak” diyor herkes." yorumunda bulundu.

Bakanlığın ikiye ayrılabileceğini iddia eden Altaylı'nın yazısı şöyle:

Erdoğan kabineyi genelde “Değişiyor” dendiği zaman değil, “Galiba değişmeyecek” dendiği zaman değiştirmeyi seviyor.

Yine de eninde sonunda değişecek. En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı.

Bunlardan biri Berat Albayrak, diğeri ise Süleyman Soylu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:41
  1. Habertürk yazarı Fatih Altaylı
  2. Berat Albayrak
  3. Süleyman Soylu
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. kabine revizyonunu

YORUM YAZ

  • EKOLL EKOLL 1 dk önce
    Berat gidebilir lakin Soylu bakan tum kabine değişse bile değişmeyecek tek bakan.
  • Eren Eren 11 dk önce
    İki başarılı bakan. Niçin değişiyor ki?? Anlamak mümkün değil.
  • Süleyman AydınSüleyman Aydın19 dk önce
    Süleyman Soylu çok başarılı ve 15 Temmuz Kahramanı. O kalsın; Berat farketmez.
  • Ökgeş emmi Ökgeş emmi 21 dk önce
    REİS SONUNA KADAR SAVUNMAN GEREKEN SAYIN SOYLU VE BERAT BEYİ FETÖ CÜ BÜLENT YÜZÜNDEN YERSEN BENİM İÇİN AK PARTİ BİTER SADECE SANA OLAN SEVGİM KALIR
  • Yener Bal Yener Bal 28 dk önce
    Berat Albayrak için bişey diyemem. Ancak Süleyman Soylu yu görevden alırsa Ak Parti oy kaybeder.

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