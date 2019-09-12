Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinde yapacağı muhtemel değişikliğe ilişkin dikkat çeken bir kulis yazdı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, son günlerde tartışılan kabinede değişiklik iddiaları ile ilgili yazısında, "Konuştuğum pek çok kişinin emin olduğu bir şey var. “Beklentilerin aksine Berat Albayrak görevden falan alınmayacak” diyor herkes" yorumunda bulundu.

Bakanlığın ikiye ayrılabileceğini iddia eden Altaylı'nın yazısı,

"Konuştuğum pek çok kişinin emin olduğu bir şey var. “Beklentilerin aksine Berat Albayrak görevden falan alınmayacak” diyor herkes." yorumunda bulundu.

Bakanlığın ikiye ayrılabileceğini iddia eden Altaylı'nın yazısı şöyle:

Erdoğan kabineyi genelde “Değişiyor” dendiği zaman değil, “Galiba değişmeyecek” dendiği zaman değiştirmeyi seviyor.

Yine de eninde sonunda değişecek. En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı.

Bunlardan biri Berat Albayrak, diğeri ise Süleyman Soylu.