Fatih Altaylı'dan bir skandal daha: İsrailli şüphelilere sahip çıktı!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu çeken İsraillileri savunarak, Türk medyasında çıkan haberlerle kendince dalga geçti. "Sadece Türkiye'de seyir terası yapıp sonra da orada fotoğraf çekenler gözaltına alınır. Neymiş Türkiye'nin askeri sırları ortaya çıkıyormuş. Vallahi milleti bize ağızlarıyla değil başka taraflarıyla güldüreceksiniz" ifadelerini kullanarak çirkinleşen Altaylı, ortada sadece bir soruşturma varken herhangi bir karar verilmemişken, "Buna komik olmak bile denmez. Buna rezil olmak denir" diyerek alınan tedbiri bile hazmedemedi.

Altaylı'nın köşe yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:

"Haberleri saçmalaştırarak hepimizi eğlendiren Zaytung giderek işlevsiz kalıyor.

Zaytung için bile saçmalık denebilecek haberler artık ciddi ciddi haber oluyor.

Son olay İstanbul'daki yeni televizyon kulesinin üzerindeki seyir terasına çıkıp oradan İstanbul fotoğrafları çeken iki turistin gözaltına alınması.

Dünyanın her yerinde böyle seyir terasları zaten fotoğraf çekilsin diye yapılır.

Para verir çıkar, birkaç anı fotoğrafı, yeni modaya göre birkaç selfie çeker paylaşırsınız.

Böylelikle terastan seyredilen yerin de reklamı yapılmış olur.

Turist çeker.

Ancak sadece ve sadece Türkiye'de seyir terası yapıp sonra da orada fotoğraf çekenler gözaltına alınır.

Neymiş Türkiye'nin askeri sırları ortaya çıkıyormuş.

Vallahi milleti bize ağızlarıyla değil başka taraflarıyla güldüreceksiniz.

Tepemizde gezen uydular dağ başında açıkta hacet gideren adamın basur olup olmadığını gösterecek seviyeye ulaşmışken, herhangi bir yolcu uçağından bile daha iyi fotoğraf çekilebilecekken seyir terasından fotoğrafa gözaltı.

Buna komik olmak bile denmez.

Buna rezil olmak denir."