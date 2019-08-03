Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a 'Araklama' tepkisi: Bari adımı yazsaydın

Gazeteci Fatih Altaylı, yazar Ahmet Hakan'ın kendisine ait fotoğraf kolajını köşesinde kullanmasına tepki gösterdi. Altaylı "mahallenin delikanlısı" dediği Hakan için, "Kullandığı fotoğrafın benim yazımda kullandığım fotoğraflar olması garibime gitti. Üstelik de aynı iki fotoğraf, aynı kolajla." ifadelerini kullandı.

Altaylı, bugünkü yazısının ilgili bölümünde Hakan için şunları yazdı:

Geçenlerde Nişantaşı’ndaki Arnavut kaldırımı yolların asfaltlanması ile ilgili Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile yaptığım konuşmayı yazdım.

Yurttaşların tepkisi üzerine Başkan keskin hemen duruma el koydu ve çok kötü durumdaki Arnavut kaldırımı sokakları asfaltlamayı durdurdu ve buraları daha iyi bir altyapı ile yeniden Arnavut kaldırımı döşetti.

Sağ olsun.

Bu arada benden bir gün sonra Ahmet Hakan da aynı konuyu ele aldı.

Almasında bir mahzur yok, mahallenin delikanlısı.

Fakat garip olan köşesinde kullandığı fotoğrafın benim yazımda kullandığım fotoğraflar olması garibime gitti.

Üstelik de aynı iki fotoğraf, aynı kolajla.

Keşke foto muhabiri olarak adımızı da yazsaydı.