Fatih Altaylı yeni ulaştığı bilgileri sıraladı! Ligler, AVM'lerin açılışı, seyahat yasağı...

Fatih Altaylı, koronavirüs önlemleri ile ilgili yeni ulaştığı bilgileri köşesine taşıdı.

"AVM’ler Haziran ortasından önce açılamayacak" diye yazan Altaylı, "Bilim Kurulu’nda Ramazan Bayramı’nda da sokağa çıkma yasağının sürmesi görüşü ağırlıkta. Kararı siyaset verecek ama bilimsel görüş bu yönde" ifadelerini kullandı.

Altaylı, Süper Lig'in ise seyircisiz tamamlanacağını söyledi.

Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki yazısından ilgili kısım şöyle;

-Bilim Kurulu 15 Mayıs’a kadar önlemlerde en küçük bir gevşeme olmasından yana değil

-AVM’lerin 11 Mayıs’ta açılmasına kimse olumlu bakmıyor. AVM’ler Haziran ortasından önce açılamayacak. Daha öteye de sarkabilir.

-AVM işletmecileri de açılmaktan yana değiller. Sağlık Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda hareket etmek istiyorlar.

-Bilim Kurulu’nda Ramazan Bayramı’nda da sokağa çıkma yasağının sürmesi görüşü ağırlıkta. Kararı siyaset verecek ama bilimsel görüş bu yönde.

-İller arası seyahat yasağı yumuşatılabilir ancak hastalığın yoğun görüldüğü birkaç ilde kısıtlamaların sürmesi gerekecek. Başta İstanbul olmak üzere.

-Türkiye Süper Liginin seyircisiz tamamlanması düşünülüyor.

-65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasında bazı yumuşamalar yapılması kesin. Yöntem tartışılıyor. 20 yaş altı için de bu kısıtlamayı yumuşatma düşüncesi hakim.

-Mayısın 3. haftasından itibaren hastanelerde Covid 19 antikor testleri yapılmaya başlanacak. Amaç hastalığı geçirmiş olanların tespiti ve normalleşme sırasında antikora sahip olanların öncelikli olarak iş başı yapması.

-Covid 19 geçirenlerde hastalığın tekrarladığına ilişkin veriler çok doğru değil. Hastalık geçirenler yeni bulgulara göre tekrar hastalanmıyorlar. Virüs alabiliyorlar ama hasta olmuyorlar. Tabii bu şimdilik kaydıyla elde edilmiş bir bulgu.