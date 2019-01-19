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Fatih Altaylı, "Yeni bakanlık kurulacak" dedi, başına gelecek kişininse...

Gazeteci Fatih Altaylı, Güvenlik Bakanlığı adı altında yeni bir bakanlık kurulacağını, başına ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın bir ismin atanacağını iddia etti.

19 Ocak 2019 Cumartesi 14:27
Fatih Altaylı, "Yeni bakanlık kurulacak" dedi, başına gelecek kişininse...

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Yeni bakanlık mı gelecek" başlığıyla bir yazı yayımladı. Altaylı, Ankara'da, özellikle AK parti çevrelerinde, yerel seçimlerden sonra 'Yeni bir bakanlık' kurulacağı yolunda ciddi iddiaların dolaştığını belirtti.

Kendisine bilgi veren arkadaşının, AK Parti içindeki kulislere olduğu kadar, siyasetin zirvesindeki bilgilere de hakim olan ve pek de yanılmayan birisi olduğunu yazan Altaylı, "Kulislere göre, Türkiye'de istihbarat alanında geçmişte yaşanan sıkıntıların, Türkiye'deki çok sayıda farklı istihbarat örgütünün birbirinden bağımsız çalışmasından ve sağlıklı bilgi paylaşımının olmamasından kaynaklandığı yolunda bir inanç hakim" diye yazdı. 

Bu durumun hem istihbarat zaafiyeti, hem de kaynak israfına neden olduğunun düşünüldüğünü söyleyen Fatih Altaylı, "Bu yüzden de seçimlerin hemen ardından "Güvenlik bürokrasisinin" yeniden yapılandırılacağı iddia ediliyor. Buna çözüm olarak da, Türkiye'de istihbarat toplamakla görevli tüm kurumların tek bir çatı altında toplanması planlanmış. Seçimlerden sonra Milli İstihbarat Teşkilatı, Genelkurmay İstihbarat ve Emniyet İstihbarat tek bir çatı altında toplanacak ve Beştepe'de birleştirilecek." iddiasında bulundu.

"Güvenlik Bakanlığı"

Altaylı, "Bu birleşmenin çatısı ise "Güvenlik Bakanlığı" adı altında yeni bir bakanlık olacak. Bu bakanlığa ise Cumhurbaşkanı'na çok yakın bir ismin atanacağı iddia ediliyor. Bu iddialar ne kadar doğru bilmiyorum. Ancak böyle bir birleşmenin faydaları olduğu kadar sakıncaları olması da muhtemel. Büyük meselelerde böyle bir çatı altındaki istihbarat grubu işe yarayabilir. Ama günlük, daha sıradan meselelerde bir zafiyet yaratması olası görünüyor." ifadelerini kullandı. 

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 14:27
  1. Ankara
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