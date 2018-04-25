Fatih Altaylı şeytan dedi! Rıdvan cevap verdi

Galatasaray Kongre Üyesi Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de beraber program yaptığı Fatih Kuşçu ile beraber Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i hedef alan yorumcu Rıdvan Dilmen'e ateş püskürdü.

Altaylı programda, "O 'şeytan' lakaplı Rıdvan isimli vatandaş gidecek aynaya bakacak ve diyecek ki 'Ulan benden daha beteri var mı bu memlekette.' Sürekli siyasi ilişkilerinden bahseden o, sürekli her deliğe giren çıkan o. Eğer öyle bir şey yapılıyorsa o yapar en başta" dedi.

Bunun üzerine ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, oldukça sert bir şekilde bu sözlere yanıt verdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"Uzun zamandır futbol terörü var, benim oynadığım dönemde de vardı. Bunun nedeni futbolcu, teknik adam diyebiliriz, taraftarları kışkırtmak diyebiliriz. Bence ana neden kışkırtmak. Şenol hocanın bordo kravat takması bence çok neden değil."

"PROVAKASYON VAR"

"Provokasyon var ya, bu 2 Fatih denen adamın yaptıklarıdır. Ben şimdi Fatih Altaylı'yı meşhur etmek istemiyorum da... Şöhretini kaybetmişti. Bu 2 Fatih beni Galatasaray taraftarının önüne attı. Sabah bir kalktım, telefonumda küfürlü mesajlar."

"BENİM O GÜN PROGRAMIM YOKTU"

"Kuşçu, Altaylı, benim o gün programım yoktu. Ben bunları ne zaman söylemişim? Böyle bir yalan üzerinden beni toplumun önüne atıyorlar. Futbol terörü budur işte. Sürpriz mi bu, benim için değil. Ben Galatasaray taraftarı olsam, o Rıdvan'a muhtemelen küfür ederdim. Ama Allah iftira atanı affetmez. Bu Altaylı'nın, çapsız Erdoğan diye yazıları var."

"EĞER KANITLARLARSA KARİYERİMİ SONLANDIRICAM"

" Türkiye'ye sesleniyorum, provokatörler bunlar. Savcılığa vereceğim muhakkak Fatih Altaylı ve Kuşçu Fatih'i. Başıma bir şey gelirse de sorumlusu onlardır. İddia ettikleri sözleri söylediğime dair ufak bir kanıt getirirlerse mesleki kariyerime son vereceğim. Düşündüm, Fatih Altaylı tedavülden kalkmıştı, biz tekrar canlandırdım. Türkiye sporu bu insanlar tarafından provoke ediliyor."

"Benim başıma bir şey gelirse, bunun sorumlusu bu 2 Fatih'tir. Benim adım şeytan değildir. Benim adım Rıdvan Dilmen'dir. Ben kimseye ulan demem. Siyaseti de kullanmam."

"BEN HİÇ OLMAZSA OMURGALIYIM"

"Ben hiç olmazsa omurgalıyım. 2002'de Erdoğan'a böyle yazı yazdıktan 16 yıl sonra böyle konuşanlardan değilim. Mertsen gel yapalım. Cumartesi gününe kadar getir kanıtı, ben bu işi bırakacağım. Ama sen kanıt getiremezsen, gazeteciliği bırak Altaylı."