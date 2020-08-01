Fatih Altaylı saldırdıkça batıyor

Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu'nun 'Abdülaziz’in kurduğu Galatasaray’da, padişahın yeğenleri Samuel ve Florian ders veriyor' başlıklı yazının yankıları sürüyor. Karahasanoğlu, bugünkü yazısında da Fatih Altaylı'nın kendisi hakkında kullandığı ifadelere ve "Karahasanoğlu bu vatan şehitlerinin okulunu hedef alır ama İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ni kuranları hedef almaz" sözlerine cevap verdi.

"Tam da ben, Altaylı’nın dediğini yaptım"

Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Altaylı'nın kendisine yönelik "Karahasanoğlu bu vatan şehitlerinin okulunu hedef alır ama İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ni kuranları hedef almaz" eleştirisine "Tam da ben, Altaylı’nın dediğini yaptım" diyerek çarpıcı bir tespitle cevap verdi. "İngilizlerle de, muhipleri ile de hiç işim olmaz.. Ama bizi, İngiliz Muhiplerine laf söylememekle suçlayan Altaylı’ya hatırlatayım.." diyerek söze başlayan Karahasanoğlu, "Galatasaray Lisesi’nin kuruluş ve yönetim felsefesindeki çarpıklığı ifade ederken, aslında ben İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin de deşifresini yaptım.. Nasıl mı? Şöyle: Açın, İngiliz Muhipleri Cemiyeti Derneği’nin kurucularının en önde giden 7-8 üyesinin isimlerini.. Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI, Refik Halit KARAY, Refi’ Cevad Ulunay. Sıkı durun şimdi..Bunların üçü de, Galatasaray Lisesi mezunu.." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de şehid olanlar da var, İngiliz Muhipleri Cemiyeti'ni kuranlar da

Çanakkale Savaşı esnasında imanlı Galatasaray Lisesi öğrencilerinin cephede şehit olduğunu belirten Karahasanoğlu, o liseden mezun olup bazı makamlara oturan öğrencilerin ise İngiliz Muhipleri Cemiyeti kuran isimler olduğunu söyledi. Tespitleriyle Altaylı'nın "Karahasanoğlu bu vatan şehitlerinin okulunu hedef alır ama İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ni kuranları hedef almaz" tezini çürüten Karahasanoğlu, "Hani, İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ne laf edemiyordum, Altaylı? O cemiyeti de, meğerse Galatasaray mezunları kurmuş." dedi.