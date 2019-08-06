Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'

Fatih Altaylı, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın son durumlarını değerlendirirken ''Ersun Yanal bu kafayla giderse erken alır tezkere. Bu kafayla çok hızlı biçimde tezkere alabilir ve kenara çekilmek zorunda kalabilir.'' dedi.

Fatih Altaylı, Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Emin Çağlar'ın yorumlarıyla katıldığı Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda büyük takımların son durumlarını değerlendirdi.

''Beşiktaş'ın kadrosu yeterli değil''

Kulüplerin hazırlık performansı üzerine konuşan Altaylı, "Beşiktaş'taki mesele şu ki kadrosu çok zayıfladı. Kadrosu yeterli değil şu an. Beşiktaş tarafarı olsam memnun olmazdım. Ciddi gol sıkıntısı var, bu sıkıntı kolay kolay çözülecek görünmüyor. Galatasaray'da 'Hem Falcao hem de Cenk Tosun'u' alalım gibi planlar varken Beşiktaş sadece çok büyük bir golcü olan Burak Yılmaz'a bel bağlıyorsa yanlış yapıyordur.'' dedi.

''Bu kafayla çok hızlı biçimde teskere alabilir''

Ersun Yanal'ı eleştiren Altaylı, ''Fenerbahçe açısından baktığım zaman hazırlık maçı skorları çok önemli olmamakla beraber Yanal'ın maç sonu açıklamaları sonrasında teknik direktörlük açısından tedirginlik duyardım. Fenerbahçe forması zaten ilk sıraya oynamaya muktedirdir ancak bu teknik direktör anlayışıyla ne kadar başarılabilir zaman gösterecek. Ersun Yanal bu kafayla giderse erken alır tezkere. Bu kafayla çok hızlı biçimde teskere alabilir ve kenara çekilmek zorunda kalabilir. İlk 6 maç çok önemli, 3 galibiyet çıkaramazsa çok sıkıntı olabilir. Hala sezona seriyle başlaması lazım" ifadelerini kullandı.

''Galatasaray, Trabzonspor'la beraber en hazır takım konumunda"

''Galatasaray bu hafta bir maç yapıyor, Akhisarspor'la. Seyrettiğim Galatasaray büyük oranda hazır.'' diyen Altaylı şu ifadeleri kullandı; ''Santrfor sorunu var mı? Var. Kadronun nasıl şekilleneceğini bilmiyoruz, elinde çok oyuncu var. Hazırlık maçlarında Seri'den çok heyecan veren oyuncu Emre Mor. Çılgın bir şekilde tribünler tarafından desteklendiği, sahada bir hava kattığını söylemem gerekiyor. Emre Mor, Panathinaikos maçındaki gibi oynarsa muhtemelen Fatih Terim tarafından soyunma odasında dövülür. Topu kaptırdıktan sonra takip etmemesi, pres yapmaması, Terim'in kabul edeceği şeyler değil. Ancak top ayağına geldiği zaman tribünlerde yarattığı coşku inanılmaz. İki oyuncuyu çok beğendim, biri Adem Büyük. Gol attı, çok hırslı oynadı. Kasımpaşa'daki ilk zamanlarına benziyordu. Yeteneklerini bildiğimiz Adem Büyük gibiydi. Seri'de şunu gördüm, çok geride oynadı. Nice'te sürekli izlemedim ama o kadar geride oynamadığını hatırlıyorum. Yakın paslarda çok hata yaptığını, uzun paslarda ise Galatasaray'ı farklı bir oyun sistemine evrilttiğini gördüm. Jimmy Durmaz kısa süre çok başarılı, sonrasında top ezer durumundaydı. Galatasaray, Trabzonspor'la beraber en hazır takım konumunda"