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Gündem Fatih Altaylı nasıl rezil olduğunu kendi sözleriyle açıkladı
Gündem

Fatih Altaylı nasıl rezil olduğunu kendi sözleriyle açıkladı

AKM Kültür Merkezi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı ön yargılı olduğunu itiraf eden Fatih Altaylı, nasıl rezil olduğunu kendi sözleriyle açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 14:03:00 - 2021-10-29 14:28:22
Fatih Altaylı nasıl rezil olduğunu kendi sözleriyle açıkladı

28 Şubat döneminin operasyonel gazetecisi Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Atatürk Kültür Merkezi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef nasıl hedef aldığını ve bunun sonucunda nasıl rezil olduğunu anlattı.

2013 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan bir anısı anlatan Altaylı, bir televizyon programında Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı’nın kapatılacağını ve yeni bir havalimanı yapılacağını, Atatürk Kültür Merkezi’nin de yıkılacağını söylemesi üzerine devreye girdiğini söyleyen Altaylı, Erdoğan'a “Adında Atatürk olan yerleri mı yıkıyorsunuz, isim mi sizi rahatsız ediyor” diye sorduğunu hatırlattı.

Bu soru sonrası Erdoğan'ın kızdığını ifade eden Altaylı, Erdoğan'ın kendisine "Atatürk Kültür Merkezi’ni yıkıp, yerine daha modernini, daha büyüğünü, daha güzelini yapacağız. Adı da yine Atatürk Kültür Merkezi olacak” dediğini söyledi.

'Binayı çok beğenmiş'

2013 yılında nasıl önyargılı davrandığını itiraf eden Altaylı, bugünkü yazısında ise yeni Atatürk Kültür Merkez'ini çok beğendiğini ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini açıkladı.

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