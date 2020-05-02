Fatih Altaylı, MHP'li isme tepki gösterdi: Yargıya gideceğim

İYİ Parti lideri Meral Akşener'i protesto eden MHP'lilere yönelik 'it ürür kervan yürür, itlerle uğraşmıyoruz' sözleriyle infiale neden olan Fatih Altaylı, kendisine tepki gösteren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'la ilgili yargıya başvuracağını açıkladı.

Köşesinde kendini savunan Altay, Enginyurt için, "Söylemediğim, ağzımdan çıkmayan sözler üzerinden bana tehdit ve hakaret kampanyası yürüten iki vekil hakkında ‘Ne yapacaksın?’ diye soranlar var. Ne yapacağım. Tabii ki, yargıya gideceğim. Tehdit ve hakaret ve hedef gösterme öyle kolay işler değil. Herkes haddini bilecek. Bu kadar mı? Evet bu kadar!" ifadelerini kullandı.

Enginyurt ne demişti?

Fatih Altaylı skandal sözleri sözleri sonrası açıklama yapan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Yarın ki yazında cenazemi camiden kaldırmayın diye vasiyet et. Aksi halde, senin için hoş olmaz. Seni en iyisi yaksınlar. Toprakta bile pislik bulaştırırsın'" ifadelerini kullanmıştı.

Habertürk, geri vites yapmıştı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan sapkın eşcinsellere arka çıkmasıyla gündemi meşgul eden Fatih Altaylı'nın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i protesto eden MHP'lilere yönelik 'it ürür kervan yürür, itlerle uğraşmıyoruz' skandal sözleri sonrası Habertürk TV geri vites yapmıştı.