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Medya Fatih Altaylı, listelerde bunu görünce kahkahayı patlatmış
Medya

Fatih Altaylı, listelerde bunu görünce kahkahayı patlatmış

Yeniakit Publisher
2023-04-10 14:08:00 -
Fatih Altaylı, listelerde bunu görünce kahkahayı patlatmış

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP’nin milletvekili aday listesine ilişkin, “Listelere bakınca güldüm. CHP biraz ‘NEO-AKP’ olmuş. Ama farklı bir şey zaten beklemiyordum.14 Mayıs günü iktidarın değişmesi halinde, 15 Mayıs’ta 2002’ye dönmeyi beklemediğim gibi. Ama bu kadarı benim için bile şaşırtıcı oldu” yorumunu yaptı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP’nin milletvekili aday listesine ilişkin, “Listelere bakınca güldüm. CHP biraz ‘NEO-AKP’ olmuş. Ama farklı bir şey zaten beklemiyordum.14 Mayıs günü iktidarın değişmesi halinde, 15 Mayıs’ta 2002’ye dönmeyi beklemediğim gibi. Ama bu kadarı benim için bile şaşırtıcı oldu” yorumunu yaptı.

Altaylı, yazısında, “CHP listelerinde tek iyi şey, büyükelçi Namık Tan’ı görmek oldu. Oy vereceğim seçim bölgesinde ise oy vermeyi düşündüğüm iki partinin de, oy vermeyi düşünmediğim adaylar göstermiş olması keyfimi kaçırdı"  ifadesini kullandı.

 

 
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