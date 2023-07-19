Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu’nu yine çıldırtacak! Şimdi de bunu yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Engin Özkoç, Engin Altay ve Bülent Tezcan gibi CHP'nin önemli isimleriyle gerçekleştirdiği toplantının görüntüleri internete düştü. İmamoğlu’nun toplantısını savunma görevini ise Fatih Altaylı üstlendi. İmamoğlu’nun yaptığının son derece normal olduğunu belirten Altaylı, kişisel web sitesinde yayınladığı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Gece yarısından sonra telefonuma bir video geldi.

“İşte yüzyılın ihaneti” başlığı ile. Başlığı görünce mecburen yataktan kalktım, videoyu izlemeye başladım.

Bir grup bildik, tanıdık, önemli ve etkili CHP’li yönetici ve milletvekili, Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı açılışın ardından Zoom üzerinden parti içi meseleleri tartışıyor, kongre hazırlıklarını anlatıyor. Kılıçdaroğlu’na karşı oluşan muhalefetin yol haritasını konuşuyorlar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Küfür yok, hakaret yok. Partinin ağır abi ve ablalarının çoğu var.

Katılanların büyük bölümü zaten parti içinde değişimden yana olduğunu açıklamış ve bunu düzgün bir üslupla yapmaya çalışmış kişiler.

Belli ki, bu toplantıya katılanlardan biri, konuşmaları kaydetmiş, Kılıçdaroğlu ve onu Cumhurbaşkanı adayı olmaya ikna eden grubun trolleri de bu toplantıyı “yüzyılın ihaneti” başlığı ile dolaşıma sokmuşlar.

Gizli toplantı imiş.

Onca siyasetçinin katıldığı toplantının gizlisi mi olur!

Zaten imza toplayacaklarını ve Kurultay sürecini yönlendireceklerini konuşuyorlar.

Gizli toplantıymış!

Nerede yapacaklardı toplantıyı, Ankara Kızılay Meydanı’nda mı, genel merkezin toplantı salonunda mı!”